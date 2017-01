Υβριδικά van στο Λονδίνο

Η Ford και το Λονδίνο ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα project σχεδιασμένο για τη βελτίωση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα, καθώς η Ford επιταχύνει το πρόγραμμα για τα ηλεκτρικά οχήματα με 13 νέα παγκόσμια μοντέλα την επόμενη πενταετία



Η Ford λανσάρει ένα πρόγραμμα πολλών εκατομμυρίων λιρών με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα στο Λονδίνο, καθώς η εταιρεία επιταχύνει τα σχέδιά της για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα προγραμματίζοντας την κυκλοφορία 13 νέων, παγκοσμίων ηλεκτρικών οχημάτων την επόμενη πενταετία.



Το project, το οποίο υποστηρίζεται από το φορέα συγκοινωνιών του Λονδίνου (Transport for London), περιλαμβάνει δοκιμή για 12-μήνες 20 νέων plug-in υβριδικών (PHEV) Transit Custom van, που μειώνουν τις εκπομπές ρύπων, χρησιμοποιώντας αποκλειστικά ηλεκτρική ενέργεια για τη λειτουργία τους στην πλειοψηφία των δρομολογίων που εκτελούν στην πόλη, όπως διανομές ή εργασίες συντήρησης.



Τα επαγγελματικά οχήματα στο Λονδίνο εκτελούν 280.000 δρομολόγια μία συνήθη εργάσιμη ημέρα, διανύοντας συνολική απόσταση 13 εκατομμυρίων χλμ. Τα Van αντιπροσωπεύουν το 75% των εμπορευματικών μεταφορών, με πάνω από 7.000 οχήματα την ώρα να κινούνται σε ώρες αιχμής μόνο στο Κεντρικό Λονδίνο.



Η Ford θα προσφέρει 20 PHEV Transit σε μια ευρεία γκάμα εταιριών με επαγγελματικούς στόλους οχημάτων σε όλο τον Λονδίνο, όπως ο στόλος του Transport for London, προκειμένου να διερευνηθεί πώς αυτά τα van μπορούν να συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα και ταυτόχρονα να ενισχύουν την παραγωγικότητα των χρηστών σε αστικές συνθήκες – που είναι το πιο απαιτητικό εργασιακό περιβάλλον για τα οχήματα. Το project υποστηρίζεται οικονομικά από το Advanced Propulsion Centre που είναι χρηματοδοτούμενο από τη Βρετανική Κυβέρνηση.



«Η Ford είναι η No. 1 μάρκα επαγγελματικών οχημάτων στην Ευρώπη και τώρα ‘εξηλεκτρίζεται’. Σε συνεργασία με τους εταίρους μας στο Λονδίνο θα μπορέσουμε επίσης να δοκιμάσουμε λογισμικό και συστήματα τηλεματικής με τεράστιες δυνατότητες για τη μείωση των εκπομπών ρύπων και των δαπανών στην πόλη,» δήλωσε ο Τζιμ Φάρλεϊ, chairman & CEO, Ford Ευρώπης. «Αυτός ο νέος τύπος συνεργασίας επιβεβαιώνει ότι εξελισσόμαστε σε μία εταιρεία αυτοκίνησης και μετακίνησης. Έχουμε μπροστά μας πολλή δουλειά, αλλά όλοι είναι τρομερά ενθουσιασμένοι με αυτή την επαναστατική ευκαιρία.»



Η Ford εξελίσσει το πρόγραμμα ηλεκτρικών οχημάτων της βασισμένη στα δυνατά σημεία της – κάνοντας ηλεκτρικά τα πιο δημοφιλή, υψηλού όγκου επαγγελματικά της οχήματα, φορτηγά SUV και οχήματα υψηλών επιδόσεων, ώστε να γίνουν ακόμα πιο λειτουργικά, παραγωγικά και απολαυστικά στην οδήγηση – και επιπλέον πιο αποδοτικά.



Ο δοκιμαστικός στόλος οχημάτων που προγραμματίζεται να λανσαριστεί φέτος το φθινόπωρο, αποτελεί τμήμα της δέσμευσης της Ford να συνεργαστεί με μεγάλες πόλεις σε όλο τον κόσμο για να διαχειριστεί τις τοπικές προκλήσεις στις μεταφορές και να συμβάλλει στην καλύτερη διακίνηση ατόμων και αγαθών.



«Η μετάβαση του τομέα μεταφορών σε οχήματα πολύ χαμηλών ρύπων είναι ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο Λονδίνο,» δήλωσε ο Σαντίκ Κχαν , Δήμαρχος του Λονδίνου. «Το Transport for London εξακολουθεί να πρωτοστατεί δίνοντας το παράδειγμα, αυξάνοντας τον αριθμό των ηλεκτρικών οχημάτων του. Εξάλλου, τα αποτελέσματα αυτών των δοκιμών θα είναι ανεκτίμητα για το πρόγραμμα LoCITY, που ενθαρρύνει τη χρήση επαγγελματικών οχημάτων χαμηλών ρύπων.»



Τα Transit Custom PHEV van στη δοκιμή του Λονδίνου έχουν προηγμένη σχεδίαση που τους επιτρέπει να φορτίζονται με ηλεκτρισμό για να πραγματοποιούν διαδρομές μηδενικών ρύπων. Παράλληλα, διαθέτουν έναν αποδοτικό κινητήρα καύσης για επέκταση της αυτονομίας σε πιο μακρινές διαδρομές. Η Ford είναι η πρώτη κατασκευάστρια αυτοκινήτων μαζικής παραγωγής που προσφέρει την τεχνολογία PHEV σε αυτό το τμήμα της αγοράς van.



Ο δοκιμαστικός στόλος θα λειτουργεί σε καθημερινή βάση σε ένα αστικό επιχειρηματικό ‘πλέγμα’, χρησιμοποιώντας ένα σύστημα τηλεματικής της Ford για τη συλλογή δεδομένων σχετικά με την οικονομική, λειτουργική και περιβαλλοντική απόδοση των οχημάτων, ώστε να γίνει κατανοητό πώς μπορούν να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη των ηλεκτρικών οχημάτων.



Η εξέλιξη ενός δοκιμαστικού στόλου με 20 Transit Custom PHEV έχει υποστηριχτεί με χορήγηση πλέον των £4,7 εκατομμυρίων από το Advanced Propulsion Centre. Τα van σχεδιάζονται και εξελίσσονται στο τεχνικό κέντρο της Ford, στο Dunton της Βρετανίας και στο Prodrive Advanced Technology στο Banbury, U.K., με πρόγραμμα υποστήριξης από την Revolve Technologies.



«Η Βρετανία είναι παγκόσμια ηγέτιδα στην τεχνολογία αυτοκινήτων χαμηλών ρύπων. Το νέο project με κυβερνητική επιχορήγηση σχεδόν £5 εκατομμυρίων, έχει διασφαλίσει θέσεις εργασίας στη Βρετανία και καταδεικνύει τη δέσμευσή μας όχι μόνο στη μείωση των εκπομπών του άνθρακα αλλά και στη συνεργασία με τη βιομηχανία για την εξέλιξη τεχνολογιών επόμενης γενιάς που θα κάνουν τη διάφορά στις ζωές των ανθρώπων,» δήλωσε ο Νικ Χουρντ, Climate Change & Industry Minister. «Αυτή η κυβέρνηση θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τον τομέα του αυτοκινήτου, καθώς εξελίσσουμε μία ολοκληρωμένη Βιομηχανική Στρατηγική που θα αυξήσει την παραγωγικότητα, θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης και θα διασφαλίσει βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη.»



Η Ford ήταν Νο1 μάρκα στις Ευρωπαϊκές πωλήσεις επαγγελματικών οχημάτων για δεύτερη συνεχή χρονιά το 2016. Το Transit Custom PHEV van προγραμματίζεται να λανσαριστεί στην αγορά το 2019, στο πλαίσιο μιας επένδυσης $4,5 δις στα ηλεκτρικά οχήματα μέχρι το 2020 καθώς η Ford εξελίσσεται σε μία εταιρεία αυτοκίνησης & μετακίνησης, με ηλεκτρικά και αυτόνομα οχήματα, αλλά και νέες λύσεις μετακίνησης.



Το Transit Custom PHEV είναι ένα από τα 13 νέα, παγκόσμια ηλεκτρικά οχήματα που θα λανσάρει η Ford την επόμενη πενταετία. Συνολικά περιλαμβάνονται πέντε ηλεκτρικά SUV με αυτονομία τουλάχιστον 482 χιλιομέτρων, ένα αυτόνομο υβριδικό όχημα μαζικής παραγωγής σχεδιασμένο για υπηρεσίες κοινοχρησίας (ride hailing ή ride sharing) που θα κάνει ντεμπούτο στη Β. Αμερική το 2021, και μία υβριδική έκδοση της θρυλικής, σπορ Mustang. Η Ford έχει υπογράψει επίσης συμφωνία συνεργασίας με αρκετές ακόμα αυτοκινητοβιομηχανίες για τη δημιουργία του πιο ισχυρού δικτύου φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα στην Ευρώπη.