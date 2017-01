Έξι νίκες για τη Skoda στο θεσμό “2017 Best Cars” του Βρετανικού Περιοδικού “What Car?”

Με επιτυχίες ξεκίνησε η νέα χρονιά για τη Skoda: Στο θεσμό βραβείων “Best Cars of 2017”, που πραγματοποίησε το Βρετανικό περιοδικό “What Car?” η θυγατρική της VW ήρθε πρώτη σε τρεις κατηγορίες και αναδείχθηκε η πιο επιτυχημένη μάρκα σε έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς βραβείων αυτοκινήτου στη Βρετανία.Τα μοντέλα Kodiaq, Fabia και Superb Combi απέσπασαν τις υψηλότερες διακρίσεις στις αντίστοιχες κατηγορίες τους. Η επιτυχία ολοκληρώθηκε με πρωτιές των Citigo, Fabia Combi και Superb στον τομέα “Best Value for Money” ομοίως στις αντίστοιχες κατηγορίες τους.