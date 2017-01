To SsangYong XLV «φορτώνει» διακρίσεις

Το νέο SsangYong XLV, το σύγχρονο οικογενειακό crossover της κορεάτικης φίρμας, αφήνει το στίγμα του, μαζεύοντας διακρίσεις που αναδεικνύουν τα χαρίσματά του.



Το XLV, που παρουσιάστηκε στα μέσα του 2016, αποτελεί το 2ο πιο σημαντικό μοντέλο της κορεάτικης φίρμας στη σύγχρονη γκάμα της. Το νέο μοντέλο διακρίνεται για την ολοκληρωμένη του προσέγγιση στους τομείς της ασφάλειας, του εξοπλισμού, της ποιότητας, της χρηστικότητας , αλλά κυρίως των διαθέσιμων χώρων, αφού προσφέρει τα, κορυφαία για την κατηγορία, 720 λίτρα στο χώρο των αποσκευών του. Αυτά σε συνδυασμό με τους σύγχρονους και δυνατούς Euro6 κινητήρες 1.600 κ.εκ. βενζίνης και diesel, τις τετρακίνητες εκδόσεις του και τις επιλογές μεταξύ χειροκίνητου και αυτόματου κιβωτίου 6 σχέσεων, το καθιστούν μία από τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις της κατηγορίας, με τιμή που το κατατάσσει ανάμεσα στα πιο value for money μοντέλα της αγοράς. Ένα αυτοκίνητο με premium αξία, αλλά προσιτή τιμή που συνδυάζεται με 5ετή εργοστασιακή εγγύηση, ενώ στην Ελλάδα προσφέρεται και με το πρόγραμμα 5ετούς Εγγύησης Επαναγοράς.



Τα χαρίσματα του SsangYong XLV δεν έχουν περάσει απαρατήρητα και από τον διεθνή και εγχώριο ειδικό τύπο, ο οποίος του το έχει αναγνωρίσει σε σχετικούς διαγωνισμούς.



Έτσι στα τέλη του χρόνου, το νέο SsangYong XLV πήρε την 4η υψηλότερη βαθμολογία ανάμεσα στα 17 νέα μοντέλα του ελληνικού θεσμού για το καλύτερο Αυτοκίνητο της Χρονιάς, ενώ, με βάση αυτή τη βαθμολογία κατετάγη 1ο ανάμεσα στα νέα SUV-Crossover που συμμετείχαν. Στο ελληνικό Αυτοκίνητο της Χρονιάς, ένα θεσμό που συμπλήρωσε 11 έτη παρουσίας, ψηφίζουν 22 Έλληνες δημοσιογράφοι του ειδικού τύπου.



Παράλληλα, στο Βέλγιο το νέο XLV κατέκτησε τον τίτλο του Οικογενειακού Αυτοκινήτου της Χρονιάς, στο VAB Family Car of the Year Election, που διοργανώθηκε, εφέτος, για 30η συνεχόμενη χρονιά. Στο θεσμό ψηφίζουν 22 δημοσιογράφοι του ειδικού τύπου και 80 οικογένειες. Το XLV κατετάγη 1ο με 141 ψήφους, με τους οικογενειάρχες να σχολιάζουν ότι πρόκειται για ένα αυτοκίνητο μέσα στο οποίο «νιώθεις σαν στο σπίτι σου» και τους δημοσιογράφους να αναφέρουν ότι αγοράζοντάς το, παίρνεις «πολύ αυτοκίνητο για τα λεφτά σου… με στιβαρή κατασκευή και πλούσιους χώρους».



Τέλος, προσφάτως ανακοινώθηκε ότι το νέο SsangYong XLV ανήκει και ανάμεσα στα υποψήφια μοντέλα για το θεσμό του Παγκόσμιου Αυτοκινήτου της Χρονιάς 2017. Πρόκειται για ένα θεσμό ο οποίος ξεκίνησε το 2004, ενώ κριτές του θεσμού είναι τουλάχιστον 70 δημοσιογράφοι του ειδικού Τύπου από όλο τον κόσμο (22 χώρες). Αξίζει να σημειωθεί ότι για να δικαιούται ένα μοντέλο να συμμετέχει πρέπει να πωλείται σε τουλάχιστον 5 χώρες, από τουλάχιστον 2 Ηπείρους. Το βραβείο του 2017, θα ανακοινωθεί, όπως συνηθίζεται, τον ερχόμενο Απρίλιο στην Έκθεση Αυτοκινήτου της Νέας Υόρκης.