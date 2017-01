To Fiat Panda κατακτά την έρημο (video)

Παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες του Rally Dakar 2017, το PanDakar (Fiat Panda Dakar) ολοκλήρωσε με επιτυχία όλες τις διαδρομές του αγώνα, διασχίζοντας την Αργεντινή, τη Βολιβία και την Παραγουάη.



Το PanDakar, που προέρχεται από το πολυβραβευμένο Fiat Panda, πέρασε με απόλυτη επιτυχία όλες τις διαδρομές του αγώνα και πολλές ακραίες δοκιμασίες. Μόνο τα 53 από τα 93 πληρώματα αυτοκινήτων που ξεκίνησαν, κατάφεραν να τερματίσουν τον αγώνα, περιλαμβανομένου και του πληρώματος Orobica Raid, που οδηγούσε το PanDakar και διέσχισε με επιτυχία το άγριο τερέν και τις καυτές ερήμους της Νότιας Αμερικής.



Το Panda έγραψε ξανά ιστορία στο Ντακάρ. Μετά τα Fiat Campagnola, το 1979 και τους Σεζάρε Ζιραντό και Αντόνιο Καβαλιέρι οι οποίοι τερμάτισαν στην έβδομη θέση, το PanDakar αποτελεί το πρώτο χρηστικό αυτοκίνητο που προέρχεται από αυτοκίνητο παραγωγής, και τερμάτισε με επιτυχία στον πιο εμβληματικό αγώνα παγκοσμίως.



Το αυτοκίνητο με το όνομα PanDakar, είναι ένα Fiat Panda 4x4 Cross που διαθέτει έναν κινητήρα 180 ίππων 2.000 κ.εκ. Multijet, με ελάχιστες αλλαγές, ώστε να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις ακαριαίες απατήσεις του αγώνα.



Τα εύσημα για το εκπληκτικό κατόρθωμα του PanDakar πηγαίνουν στο πλήρωμα Orobica Raid, που δημιουργήθηκε το 2008 με αρχηγό τον Τζούλιο Βερζελέτι, που ειδικεύεται σε αγώνες μεγάλων αποστάσεων όπως το Dakar. Όλα τα μέλη του πληρώματος είναι έμπειροι οδηγοί, που συνολικά συγκεντρώνουν πάνω από 40 συμμετοχές στο Dakar (http://www.pandakar.it/).





Οι Ιταλοί Τζούλιο Βερζελέτι ( με 15 συμμετοχές με μοτοσυκλέτες, αυτοκίνητα και φορτηγά)και Αντόνιο Καμπίνι (20 συμμετοχές με μοτοσυκλέτες, αυτοκίνητα και φορτηγά) οδήγησαν το PanDakar μέχρι το τέλος, στις ιδιαίτερες συνθήκες του αγώνα.

Οι 12 διαδρομές του συναρπαστικού RALLY DAKAR 2017 πέρασαν μέσα από τρεις χώρες της Λατινικής Αμερικής (Αργεντινή, Βολιβία και Παραγουάη), καλύπτοντας συνολική απόσταση 9,000 χιλιομέτρων. Μάλιστα, οι διαδρομές 4,000 και πλέον χλμ. ήταν ιδιαιτέρα εξαντλητικές.



Το PanDakar, το πρώτο χρηστικό αυτοκίνητο που προέρχεται σχεδόν εξ’ ολοκλήρου από αυτοκίνητο παραγωγής, κατάφερε να ολοκληρώσει τον αγώνα, αντιμετωπίζοντας ιδιαίτερες προκλήσεις, όπως επτά ιδιαίτερες διαδρομές άνω των 400 χλμ (η μια εκ των οποίων ήταν 500 χλμ). Αυτοκίνητο και πλήρωμα αντιμετώπισαν προβλήματα έλλειψης οξυγόνου λόγω υψόμετρου, σε διαδρομή 2,200 χλμ., πάνω από 3,500 μ., που διήρκησε πάνω από 5 μέρες. Επιπλέον, οι θερμοκρασίες συχνά ξεπερνούσαν τους 40° Κελσίου. Όλα αυτά, σε συνδυασμό με τις απίστευτα μεταβαλλόμενες καιρικές συνθήκες, δοκίμασαν τη μηχανική δύναμη του PanDakar και την φυσική αντοχή των μελών του πληρώματος.





Τα βασικότερα στοιχεία που οδήγησαν στο εκπληκτικό αποτέλεσμα του PanDakar στο RALLY DAKAR 2017, ήταν η ευελιξία και η ευκολία οδήγησης του Fiat Panda Cross, του ευρωπαϊκού best seller 4x4 μήκους κάτω των 3.8 μέτρων, χάρη στις συμπαγείς διαστάσεις του. Αυτά τα χαρακτηριστικά, καθώς και η πολυλειτουργικότητα του μοντέλου λόγω των πέντε θυρών και της διαμόρφωσης του εσωτερικού, το επίπεδο της άνεσης και οι επιδόσεις των κινητήρων του, αποτελούν τους λόγους της επιτυχίας του Panda, που αποτέλεσε το 2016 το best seller της Ευρώπης, οι πωλήσεις του οποίου άγγιξαν τον αριθμό ρεκόρ των 190.000 αυτοκινήτων. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Panda είναι το best seller της Ιταλίας για πέμπτη συνεχή χρονιά, ενώ βρίσκεται στην κορυφή της κατηγορίας A στην Ιταλία, στην Ελλάδα και στη Σερβία. Το Panda συνδυάζει όλες τις επιλογές σε καύσιμο, χάρη σε αποδοτικούς κινητήρες βενζίνης, ντίζελ, φυσικού αερίου και υγραερίου, ενώ διατίθεται και σε 4x4 εκδόσεις, αποτελώντας την τέλεια επιλογή για όλες τις χρήσεις, αστικές ή μη ...

Και, από σήμερα, και στην έρημο.