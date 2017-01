Τι οδηγεί ο Σακίλ Ο’Νιλ;

Νέο όχημα απέκτησε ο πρώην καλαθοσφαιριστής, πρώην ράπερ και νυν αναλυτής στο τηλεοπτικό πρόγραμμα Inside the NBA. Ο Σακ, όπως φωνάζουν τον Σακίλ Ο’Νιλ, αγόρασε ένα ανοιχτό φορτηγό Ford F250.



Μετά το ταχύτατο Dodge Challenger Hellcat (με τους 750 ίππους και τα μοναδικά κόκκινα φώτα) ο Σακίλ Ο’Νιλ αγορασε κάτι λιγότερο πρακτικό. Όπως μας ανακοίνωσε μέσω του λογαριασμού στο instagram ο 44χρονος πρώην παίχτης του NBA αγαπά τα φορτηγά της Ford.



Φυσικά έκανε τις απαραίτητες μετατροπές (εντυπωσιασμού) μεγαλύτερες ζάντες, ελαστικά και σε ύψος αναρτήσεις. Ευτυχώς δεν άλλαξε το χρώμα. Ο Σακ στη δημοσίευσή του ευχαριστεί την εταιρία που του βελτίωσε το όχημα αλλά και την οικογένεια που έχει την ομάδα μπάσκετ. Miami Heat (Gotta love FORD TRUCKS and thanks @miamiHeat @patriley and THE ARISON FAMILY S/o @americanforcewheels @mcgaughys @gaw_diesel @thesignsavers @alexg_74)