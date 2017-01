H Honda παρουσίασε το Cooperative Mobility Ecosystem στη CES 2017

Η Honda αποκάλυψε τη φιλοσοφία Cooperative Mobility Ecosystem (Συνεργατικό Οικοσύστημα Μετακίνησης) στην Έκθεση Καταναλωτικών Ηλεκτρονικών Προϊόντων (CES) 2017 στο Las Vegas.Tα εκθέματα δημιουργήθηκαν συνδέοντας τη δύναμη της τεχνικής νοημοσύνης (ΑΙ), της ρομποτικής και των μεγάλων δεδομένων που μεταμορφώνουν την εμπειρία της μετακίνησης του μέλλοντος και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των πελατών.Επιστρατεύοντας αρκετές πρωτότυπες και προηγμένες τεχνολογίες, η Honda οραματίζεται ένα μέλλον όπου τα οχήματα θα επικοινωνούν μεταξύ τους και με την υποδομή προκειμένου να περιοριστεί η κυκλοφοριακή συμφόρηση, να μειωθούν τα θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα και παράλληλα να αυξηθεί η παραγωγικότητα των χρηστών του δρόμου και να παρουσιαστούν νέες τάσεις ψυχαγωγίας μέσα στο αυτοκίνητο. Τα οχήματα θα δημιουργούν νέα αξία, παρέχοντας υπηρεσίες αυτόνομα όταν δεν χρησιμοποιούνται από τους ιδιοκτήτες τους.Η Honda ανακοίνωσε επίσης τεχνολογικές συνεργασίες με Visa, DreamWorks Animation και καινοτόμες, νεοφυείς εταιρείες (start-ups) μέσω του Honda Developer Studio και των προγραμμάτων ανοιχτής καινοτομίας Honda Xcelerator που βασίζονται στο Honda Silicon Valley Lab.Υποστηρίζοντας το θέμα του ‘Cooperative Mobility Ecosystem’, η Honda αποκάλυψε το Honda NeuV, ένα ηλεκτρικό, αυτοματοποιημένο πρωτότυπο αυτοκίνητο εφοδιασμένο με ‘emotion engine’” τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) και αυτοματοποιημένη προσωπική υποστήριξη, δημιουργώντας νέες δυνατότητες για ανθρώπινη διάδραση και νέα αξία για τους πελάτες.Η παγκόσμια εταιρεία μετακίνησης αποκάλυψε επίσης τη Honda Moto Riding Assist, μία πρωτότυπη μοτοσυκλέτα που βασίζεται σε τεχνολογία ρομποτικής της Honda για τη διατήρηση της ισορροπίας. Οι επισκέπτες του περιπτέρου της Honda (LVCC, North Hall – 7312) μπορούν να βιώσουν την τεχνολογία ρομποτικής Honda από πρώτο χέρι, δοκιμάζοντας το UNI-CUB, την συσκευή προσωπικής μετακίνησης της εταιρείας.«Από τότε που ιδρύθηκε, η Honda είναι αφοσιωμένη στη δημιουργία τεχνολογιών που βοηθούν τον άνθρωπο» δήλωσε ο Yoshiyuki Matsumoto, Πρόεδρος & CEO της Honda R&D Co., Ltd. «Σκοπός μας είναι να παρουσιάσουμε ένα μελλοντικό τεχνολογικό μονοπάτι που θα οδηγήσει στον επαναπροσδιορισμό της εμπειρίας της μετακίνησης.»Τα προϊόντα και οι φιλοσοφίες οι οποίες τράβηξαν το κοινό στο περίπτερο της Honda στη CES 2017 ήταν:Μοτοσυκλέτα Honda Riding AssistΣε παγκόσμιο ντεμπούτο στη CES, η Honda αποκάλυψε την τεχνολογία της Moto Riding Assist, που αξιοποιεί τη ρομποτική τεχνολογία της μάρκας για τη δημιουργία μιας αυτοϊσορροπούμενης μοτοσυκλέτας που μειώνει σημαντικά το ενδεχόμενο πτώσης όταν αυτή είναι σταματημένη. Αντί να βασίζεται σε γυροσκόπια, που προσθέτουν βάρος και αλλοιώνουν την εμπειρία του ταξιδιού όπως έχουν ανακοινώσει άλλες εταιρείες, η Honda Moto Riding Assist ενσωματώνει τεχνολογία που εξελίχθηκε αρχικά για τη συσκευή προσωπικής μετακίνησης της εταιρείας UNI-CUB.Honda NeuVΣχεδιασμένο για να προσφέρει νέες δυνατότητες στους πελάτες, το NeuV (προφέρεται ‘“new-v’”) - το Νέο Ηλεκτρικό Όχημα Πόλης - είναι ένα πρωτότυπο που προέκυψε από το γεγονός ότι τα οχήματα ιδιωτικής χρήσης παραμένουν ανενεργά το 96% του χρόνου. Το NeuV επιδιώκει να προσφέρει νέα αξία στο ιδιοκτήτη τους λειτουργώντας σαν ένα αυτοματοποιημένο όχημα κοινοχρησίας (ride sharing), παραλαμβάνοντας και αφήνοντας τους πελάτες σε τοπικούς προορισμούς όταν ο ιδιοκτήτης δεν χρησιμοποιεί το αυτοκίνητο. Το NeuV also μπορεί επίσης να παρέχει ενέργεια στο ηλεκτρικό δίκτυο σε ώρες υψηλής ζήτησης όταν δεν χρησιμοποιείται. Οι δραστηριότητες αυτές συνθέτουν ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο για πρωτοποριακούς πελάτες.«Σχεδιάσαμε το NeuV για να γίνει πιο πολύτιμο στον ιδιοκτήτη του βελτιστοποιώντας και μεταφράζοντας σε χρήμα το χρόνο που το όχημα είναι εκτός λειτουργίας,» δήλωσε ο Mike Tsay, Επικεφαλής Σχεδίασης, Honda R&D Americas.Το NeuV λειτουργεί επίσης σαν ένας έξυπνος και πρόθυμος βοηθός που αξιοποιεί ένα ‘“emotion engine’”, μία αναδυόμενη τεχνολογία, προϊόν συνεργασίας της Honda με την SoftBank (cocoro SB Corp.). Με την ονομασία HANA (Honda Automated Network Assistant), στην εφαρμογή του στο NeuV, το ‘“emotion engine’” θα μαθαίνει από τον οδηγό, ανιχνεύοντας τα συναισθήματα πίσω από τις επιλογές του και στη συνέχεια, βάσει προηγουμένων αποφάσεων του οδηγού, κάνει νέες επιλογές και υποδείξεις. Το HANA μπορεί να ελέγχει τη συναισθηματική ισορροπία του οδηγού, να κάνει μουσικές υποδείξεις ανάλογα με τη διάθεση και να τον υποστηρίζει στην καθημερινή οδηγική ρουτίνα.Το NeuV διαθέτει πλήρως διαδραστική επιφάνεια αφής που επιτρέπει στον οδηγό και το συνοδηγό να απολαύσουν μία απλή και φιλική προς το χρήστη εμπειρία. Το όχημα έχει δύο καθίσματα, αποθηκευτικό χώρο πίσω και ένα ηλεκτρικό skateboard για τα τελευταία χιλιόμετρα της διαδρομής. Το NeuV προσφέρει επίσης εξαιρετική ορατότητα μέσω ενός πανοραμικού παρμπρίζ που αγκαλιάζει το όχημα και μιας έντονα κεκλιμένης μεσαίας γραμμής που διευκολύνει τους ελιγμούς.Safe SwarmΣτη CES, η Honda παρουσίασε το ‘“Safe Swarm’” concept, που χρησιμοποιεί βιομίμηση – αντιγράφοντας τη συμπεριφορά μιας ομάδας ψαριών – για τη δημιουργία μιας ασφαλέστερης, πιο αποδοτικής και απολαυστικής οδηγικής εμπειρίας. Το Honda Safe Swarm εμπλέκει τους επισκέπτες σε ένα κόσμο όπου τα οχήματα που μοιράζονται το δρόμο επικοινωνούν μεταξύ τους χρησιμοποιώντας αποκλειστική επικοινωνία μικρής εμβέλειας - Dedicated Short Range Communication (DSRC) για την υποστήριξη του οδηγού στην αντιμετώπιση περίπλοκων οδηγικών καταστάσεων. Το Safe Swarm concept επιτρέπει στα οχήματα να λειτουργούν συνεργατικά, πετυχαίνοντας μεγαλύτερη οικονομία και λιγότερο στρες και κάνοντας τις συγκρούσεις παρελθόν.«Έχει ήδη χαράξει η εποχή της αυτόνομης οδήγησης, και η Honda, όπως όλες οι αυτοκινητοβιομηχανίες, προσπαθεί να βελτιώσει και να εξελίξει αυτή την τεχνολογία για να επιτευχθεί μία κοινωνία μηδενικών συγκρούσεων μέχρι το 2040,» δήλωσε ο Frank Paluch, Πρόεδρος της Honda R&D Americas. «Χρησιμοποιώντας επικοινωνίες οχήματος με όχημα και οχήματος με υποδομή και με τη συμβολή μεγάλων δεδομένων και της τεχνητής νοημοσύνης, η Honda θα συνεργαστεί με άλλους εταίρους για να δημιουργήσει ένα περιβάλλον στο οποίο οι οδικές συνθήκες είναι προβλέψιμες και διαχειρίσιμες και οι συγκρούσεις θα αποφεύγονται.»Honda UNI-CUBΤο Honda UNI-CUB που εκτίθεται στη CES είναι μία αυτοϊοσορροπούμενη συσκευή προσωπικής μετακίνησης που επιτρέπει στον αναβάτη που κάθεται σε αυτή να ελέγχει την ταχύτητα, να κινείται προς οποιαδήποτε κατεύθυνση και να σταματά, και όλα αυτά με απλή μετατόπιση βάρους του σώματος. Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, η εταιρεία εγκαινίασε το UNI-CUB’s API, θέλοντας να διευκολύνει τη δημιουργία λογισμικού που μπορεί να ελέγχει τη συσκευή από ένα smartphone και άλλες συσκευές, που θα προσφέρουν δυνατότητα βελτίωσης της αξίας και λειτουργικότητας για τον άνθρωπο. Έχοντας τη δυνατότητα να κινείται ελεύθερα προς τα εμπρός, πίσω, πλάι και διαγώνια, το UNI-CUB μπορεί γρήγορα και εύκολα να ελίσσεται μεταξύ των ανθρώπων.Ανοιχτή Καινοτομία και ΣυνεργασίαΕξακολουθώντας να επιδιώκει ανοιχτή καινοτομία και συνεργασία, η Honda ανακοίνωσε επίσης πρωτοβουλίες με επιχειρηματίες, start-ups και παγκόσμιες τεχνολογικές μάρκες μέσω του Honda Silicon Valley Lab.Visa – Επεκτείνοντας τη συνεργασία πληρωμής μέσω κινητού των δύο εταιρειών, η Honda κάνει δύο παρουσιάσεις στη CES αναδεικνύοντας τα πλεονεκτήματα της φιλοσοφίας που εξελίχθηκε σε συνεργασία με τη VISA. Οι παρουσιάσεις αυτές θα είναι οι πρώτες που γίνονται με τους εταίρους υποδομών Gilbarco Veeder-Root και IPS Group, και προβάλλουν την απλότητα και ευκολία της πληρωμής υπηρεσιών όπως δαπάνες καυσίμου και δημόσια στάθμευση με άνεση και ασφάλεια μέσα από το όχημα.DreamWorks Animation – Η Honda έχει συνεργαστεί με την DreamWorks Animation για την ανάπτυξη νέου δια-τμηματικού περιεχομένου επαυξημένης και εικονικής πραγματικότητας και λύσεων για την εμπειρία μέσα στο αυτοκίνητο. Η Honda εκθέτει μία έκδοση του πρωτοτύπου εικονικής πραγματικότητας Honda Dream Drive με αποκλειστικό περιεχόμενο της DreamWorks Animation στη CES.Vocal Zoom – Μέσω του προγράμματος Honda Xcelerator, η Honda συνεργάζεται με τη Vocal Zoom για την εφαρμογή της οπτικής μικροφωνικής τεχνολογίας της στην εμπειρία του αυτοκινήτου. Διαβάζοντας φυσικούς παλμούς που παράγονται από τη φωνή του ομιλητή, ο οπτικός αισθητήρας του Vocal Zoom διαπιστώνει πρόσθετα στρώματα φωνητικών δεδομένων που δεν γίνονται αντιληπτά από τα παραδοσιακά μικρόφωνα. Αυτές οι πρόσθετες πληροφορίες αυξάνουν σημαντικά την κατανόηση των φωνητικών εντολών του υπολογιστή ταξιδιού, κυρίως σε περιβάλλοντα με έντονους θορύβους.LEIA Inc. – Μέσω μιας ακόμα συνεργασίας της Honda Xcelerator, με τη LEIA, η Honda έχει εξελίξει μία νέα φιλοσοφία οθόνης οδηγού που χρησιμοποιεί τη νανοτεχνολογία της LEIA για τη δημιουργία τρισδιάστατων εικόνων, προσφέροντας ομαλές μεταβάσεις μεταξύ διαφορετικών γωνιών θέασης – απεικονίσεις που χρησιμοποιούνται για τις προειδοποιήσεις και τα συστήματα υποστήριξης οδηγού. Αν και το 3D μπορεί να διασπά την προσοχή εάν δεν είναι σχεδιασμένο σωστά, η νατοτεχνολογία της LEIA παρουσιάζει το βάθος με τρόπο ιδιαίτερα φυσικό. Η Honda προβλέπει αρκετές πιθανές εφαρμογές αυτής της τεχνολογίας, από πλοήγηση μέχρι πληροφορίες κυκλοφορίας.