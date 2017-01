Το νέο SEAT Ateca στο Golden Hall

Το νέο Ateca, το πρώτο SUV στην ιστορία της SEAT, εκτίθεται ήδη από την Δευτέρα 9 Ιανουαρίου στο stand της ισπανικής μάρκας στο εμπορικό κέντρο Golden Hall στο Μαρούσι, όπου θα παραμείνει έως την Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου.



Το νέο Ateca απέσπασε πρόσφατα τον τίτλο «Best Buy Car of Europe in 2017» στα πλαίσια του διακεκριμένου θεσμού AUTOBEST, ενώ στο κεντρικότατο stand της SEAT στο Golden Hall, το κοινό μπορεί να ανακαλύψει από κοντά όλα τα χαρακτηριστικά που το ανέδειξαν ως την πιο πλήρη και καινοτόμο επιλογή για τους υποψήφιους αγοραστές.



Ο επισκέπτης του εμπορικού κέντρου, στα δεξιά της κεντρικής εισόδου, αντικρίζει το νέο Ateca στην έκδοση 1.6TDI Style Plus Ecomotive 115 ίππων σε λευκό μεταλλικό χρώμα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στους πωλητές που πλαισιώνουν το stand κατά τις ώρες αιχμής του κέντρου για πληροφορίες σχετικά με το Ateca αλλά και με τη υπόλοιπη γκάμα μοντέλων SEAT καθώς και για προγραμματισμό test drive στις εκθέσεις των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων της Μάρκας.