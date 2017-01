Το VW Tiguan καλύτερο στην προστασία ενηλίκων και παιδιών

Το Euro NCAP 2016 έδωσε στο Volkswagen Tiguan τον τίτλο του «Best in Class» στην κατηγορία των μικρών off-roader με κορυφαία αποτελέσματα στην προστασία ενηλίκων και παιδιών.Ο οργανισμός Euro NCAP (European New Car Assessment Programme), δημοσίευσε τη λίστα με τα κορυφαία μοντέλα για το έτος 2016. Ο πολυπόθητος τίτλος απονέμεται στο Tiguan, το οποίο ψηφίστηκε ως «Best in Class» στην κατηγορία των «μικρών off-roader». Το συγκεκριμένο βραβείο κατατάσσει το δημοφιλές αυτό best-seller ανάμεσα στα ασφαλέστερα οχήματα στην κατηγορία του.Τον Ιούνιο, το νέο Tiguan πέρασε ήδη τις ιδιαίτερα απαιτητικές δοκιμές πρόσκρουσης του οργανισμού Euro NCAP και κατέκτησε την υψηλότερη βαθμολογία των 5 αστέρων. Ελήφθησαν υπόψη τα αποτελέσματα για τις 4 υποκατηγορίες: σύστημα προληπτικής προστασίας επιβατών για ενήλικες και παιδιά, προστασία πεζών, και συστήματα υποβοήθησης του οδηγού.Το 2016, οι προδιαγραφές των δοκιμών του NCAP, έγιναν ακόμα πιο αυστηρές. Φέτος, για πρώτη φορά κατασκευάστηκαν και αποτελούν μέρος των δοκιμών, νέων διαστάσεων κούκλες (dummies) για την προσομοίωση των ανήλικων επιβατών. Το νέο Tiguan πέτυχε καταπληκτικά αποτελέσματα στον τομέα της προστασίας ενηλίκων και παιδιών. Χάρη στο στάνταρ σύστημα ISOFIX και τα άγκιστρα παιδικών καθισμάτων τύπου Top Tether, σε συνδυασμό με τους προεντατήρες των ζωνών ασφαλείας για τη 2η σειρά των καθισμάτων, τόσο τα παιδιά όσο και οι ενήλικες είναι εξαιρετικά προστατευμένοι σε οποιαδήποτε περίπτωση εμπρόσθιας ή πλευρικής σύγκρουσης.Στον τομέα της προστασίας των πεζών, τα δομικά στοιχεία του Tiguan, αξιολογήθηκαν επίσης θετικά. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η συμπεριφορά του «ενεργού καπό» το οποίο είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να βοηθά στον περιορισμό των εγκεφαλικών τραυματισμών σε περιπτώσεις σύγκρουσης. Επιπρόσθετα, το Tiguan εντυπωσίασε με τα συστήματα παρακολούθησης πεζών, καθώς και παρακολούθησης της εμπρόσθιας κυκλοφορίας (Front Assist με City Emergency Braking), τα οποία ελαχιστοποιούν τις σοβαρές επιπτώσεις ενός ατυχήματος, ενώ στην καλύτερη περίπτωση, αποτρέπουν ακόμα και την ίδια τη σύγκρουση.Επιπρόσθετα, τα συστήματα ασφαλείας όπως το ESC (Electronic Stability Control), η λειτουργία υπενθύμισης των ζωνών ασφαλείας για τα πίσω καθίσματα, καθώς και το ενεργό σύστημα διατήρησης της λωρίδας κυκλοφορίας (Lane Assist), βρίσκονται στο βασικό εξοπλισμό του νέου Tiguan.Ο οργανισμός Euro NCAP δημοσιοποιεί κάθε χρόνο μία λίστα με τα μοντέλα που έλαβαν την κορυφαία βαθμολογία. Για το 2016 στις ιδιαίτερα απαιτητικές και αυστηρές διαδικασίες των δοκιμών πρόσκρουσης του Euro NCAP υπεβλήθησαν συνολικά 22 μοντέλα διαφόρων κατασκευαστών. Τον προηγούμενο χρόνο, ο τίτλος του «Best in Class» είχε απονεμηθεί στο Volkswagen Touran.