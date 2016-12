Η Κάιλι Τζένερ και η Rolls Royce Wraith.

Το νεαρότερο μέλος της οικογένειας των Καρντάσιανς έχει τον τρόπο της να προκαλεί και να μας κάνει πότε να την λατρεύουμε (γυμνές φωτογραφίες και βίντεο) και πότε να την μισούμε (αγορές αυτοκινήτων).Τελευταία κίνησή της το customizing ή αν θέλετε η προσαρμογή στο δικό της γούστο της Rolls Royce Wraith. Μπορείτε να με χαρακτηρίσετε συντηριτικό, παλιομοδίτη ή όπως αλλιώς θέλετε, όμως οι old-school γραμμές δεν ταιρίαζουν στο αυτοκίνητο. Δυστυχώς η 19χρονη Κάιλι έχει και άλλα πολύτιμα για εμάς αυτοκίνητα να αλλάξει και να μεταμορφώσει.Για όσους δεν την γνωρίζουν η Κάιλι Τζένερ είναι μία τηλεοπτική... προσωπικότητα, που είχε την «τύχη» να ανήκει στην οικογένεια Καρντάσιαν (αδελφή των: Κένταλ Τζένερ, Κιμ και Κλοέ Καρντάσιαν) έχει ρόλο στο ριάλιτι «Keeping Up with the Kardashians» και έχει υποψηφιότητα για το... Βραβείο Teen Choice Καλύτερου λογαριασμού στο Instagram.