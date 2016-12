Τυφλό...ρεκόρ για το JUKE

To Nissan JUKE πηγαίνει γρήγορα, ανάποδα και στα… τυφλά.



Ένα ακόμα ρεκόρ έρχεται να προστεθεί στα πλεονεκτήματα του Nissan JUKE. Αυτή την φορά το δημοφιλές compact crossover πέτυχε την πρώτη «τυφλή» απότομη αλλαγή πορείας από την όπισθεν (γνωστή και ως J-turn) με τον οδηγό του να βλέπει μόνο το Έξυπνο Σύστημα Πανοραμικής Θέασης (Intelligent Around View Monitor).



Με ένα JUKE που είχε όλα τα παράθυρά του καλυμμένα και με τον κασκαντέρ Paul Swift πίσω από το τιμόνι του, ο οδηγός είχε οπτικό πεδίο μόνο από τις τέσσερις εξωτερικές κάμερες του αυτοκινήτου για να το οδηγήσει.



Το αξιοσημείωτο της υπόθεσης είναι πως ο Paul έκανε το ίδιο ρεκόρ με αυτό που έχει επιτύχει αυτοκίνητο με «καθαρό» οπτικό πεδίο. Όμως το συναρπαστικό στην περίπτωση του JUKE είναι ότι ο Paul, πέτυχε να αντιστρέψει απότομα την πορεία του από όπισθεν σε πορεία προς τα εμπρός, αφενός στα «τυφλά» και αφετέρου σε έναν οριοθετημένο χώρο μόλις 18 εκατοστά φαρδύτερο από το μήκος του αυτοκινήτου.



To εγχείρημα αυτό στέφθηκε με επιτυχία χάρη στο Intelligent Around View Monitor της Nissan, το σύστημα που παρέχει στον οδηγό μια πανοραμική θέαση του αυτοκινήτου, καθώς και του χώρου γύρω από αυτό. Τέσσερις εικόνες από ισάριθμες κάμερες, συνθέτονται με έξυπνο τρόπο και εμφανίζονται στην κεντρική οθόνη του NissanConnect, καθιστώντας τη διαδικασία της στάθμευσης απλούστερη και ασφαλέστερη.



Ο Paul Swift, σχολιάζοντας το μοναδικό στον κόσμο εγχείρημά του είπε: «Δεν συνιστώ στους οδηγούς να προσπαθήσουν να παρκάρουν και να κάνουν μια στροφή τύπου J-turn όπως έκανα εγώ. Το σίγουρο όμως είναι πως κατάφερα να διαπιστώσω το πραγματικό όφελος στην καθημερινή οδήγηση για τους οδηγούς ενός Nissan που διαθέτει την τεχνολογία Around View Monitor».



Το Intelligent Around View Monitor, αποτελεί μέρος του οράματος Intelligent Mobility της Nissan για ένα ασφαλέστερο και πιο βιώσιμο μέλλον οδήγησης. Είναι επίσης ένα από τα δομικά στοιχεία της Nissan προς την ολοκλήρωση του ProPilot, της αυτόνομης τεχνολογίας οδήγησης της μάρκας. Μάλιστα, το πρώτο αυτοκίνητο της Nissan στην Ευρώπη που θα εξοπλίζεται με το ProPilot θα αποκαλυφθεί στο επόμενο οικονομικό έτος (2017).



Για το Nissan JUKE το παραπάνω εγχείρημα τέτοιου είδους δεν είναι το πρώτο. Για την ιστορία, το compact crossover της Nissan κατέχει ήδη το ρεκόρ για τη διαδρομή του ενός μιλίου σε δύο τροχούς.



Παρακολουθήστε το εκπληκτικό εγχείρημα του JUKE με το Around View Monitor στο