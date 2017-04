Η Ρόδος υποδέχεται τον Διεθνή Οργανισμό Peace & Sport

Με την ευκαιρία του 1ου WTF Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Taekwondo Beach Ρόδος 2017, η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ταεκβοντο και η Οργανωτική Επιτροπή, σε συνεργασία με το Peace & Sport, θα πραγματοποιήσουν τη μεγαλύτερη White Card campaign, σε ιστορικό μνημείο.Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου, κατά τη διάρκεια της Τελετής Έναρξης της διοργάνωσης, την Πέμπτη 4 Μαΐου. Όλοι οι μετέχοντες στην Τελετή, αλλά και ο κόσμος, θα μπορούν να ενταχθούν στην αναμνηστική φωτογραφία της καμπάνιας κρατώντας την λευκή κάρτα που θα στείλει ένα μήνυμα ειρήνης μέσω του αθλητισμού. Το νησί της Ρόδου αποτελεί σταυροδρόμι ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση, κάτι που το καθιστά την τέλεια επιλογή για την προώθηση της ενότητας των πολιτισμών και των εθνών.Η Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου είναι αναγνωρισμένη ως Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς από την UNESCO και θεωρείται ότι έχει τα πιο καλοδιατηρημένα μεσαιωνικά κτίρια και υποδομές. Οι αθλητές από όλες τις χώρες που θα μετάσχουν στο 1ο WTF Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Taekwondo Beach Ρόδος 2017 θα έχουν την ευκαιρία να περάσουν από τα ιστορικά μονοπάτια της πόλης, για να φθάσουν στο σημείο που θα γίνει η τελετή έναρξης.O πρόεδρος της WTF, δρ. Chungwon Choue δήλωσε: «Είναι προνόμιο να φιλοξενείται η διοργάνωση στη Ρόδο, στο Νησί των Ιπποτών. Από το 1522 μαίνονταν άγριες μάχες, δεδομένου ότι η Ρόδος ήταν το επίκεντρο του τιτάνιου αγώνα μεταξύ Ανατολής και Δύσης, οπότε και η αξία της ειρήνης είναι πρωταρχική σε αυτόν τον τόπο. Η κοινή μας πρωτοβουλία με το Peace & Sport, στην προώθηση της παγκόσμιας ειρήνης μέσα σε αυτά τα μεσαιωνικά τείχη, σηματοδοτεί τη μεγαλύτερη white card campaign που έχει γίνει ποτέ σε ιστορικό μνημείο. Και είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι τα μέλη της οικογένειας του ταεκβοντο, θα είναι εκεί και θα αγωνιστούν με ειρήνη, συνεργασία και ενότητα».Ο ιδρυτής και πρόεδρος του Peace and Sport, Joel Bouzou, σημείωσε: «Ως σύμβολο του κινήματος της ειρήνης μέσω του αθλητισμού, αυτή η White Card campaign στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου θα διαδώσει ένα μοναδικό μήνυμα φιλίας σε όλα τα έθνη που θα μετάσχουν στο 1ο WTF Παγκόσμιο πρωτάθλημα Taekwondo Beach!».Ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, Σάκης Πραγαλός, δήλωσε: “Από την Ελλάδα γεννήθηκε η Ολυμπιακή εκεχειρία και είναι σημαντικό η αρχή αυτή να ενσαρκώνεται σε κάθε αθλητική διοργάνωση. Αυτό πρεσβεύει και το Peace and Sport και μας βρίσκει μαζί του σε αυτόν τον αγώνα. Μακάρι όλες αυτές οι λευκές κάρτες να σημαίνουν ένα ακόμα παιδικό χαμόγελο μέσα σε ένα ειρηνικό περιβάλλον. Εμείς θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας ως άθλημα και μέσα από το THF της WTF”.Η Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού, Πολιτισμού και Τουρισμού Νοτίου Αιγαίου, Μαριέτα Παπαβασιλείου Βακιάνη δήλωσε: “Είναι τιμή να καλωσορίζουμε τέτοιες δραστηριότητες, που αγκαλιάζουν τη συνεργασία μεταξύ πολιτισμού, αθλητισμού και κοινωνίας, ενώ παράλληλα είναι μέρος της οργάνωσής τους. Είμαστε βέβαιοι ότι θα επιβεβαιώσουμε όλες τις προσδοκίες και θα καταγράψουμε έντονες στιγμές, ισχυρές μέσα στην καρδιά του καθενός από εμάς”.Σχετικά με την Παγκόσμια Ομοσπονδία Ταεκβοντο (WTF): Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ταεκβοντο είναι η διεθνής ομοσπονδία που διέπει το άθλημα του ταεκβοντο και είναι μέλος της Ένωσης Διεθνών Ομοσπονδιών Θερινών Ολυμπιακών Αγώνων (ASOIF) και της Διεθνούς Παραολυμπιακής Επιτροπής (IPC).Σχετικά με το Peace and Sport: Πρόκειται για ανεξάρτητο οργανισμό, που εδρεύει στο Πριγκιπάτο του Μονακό και τελεί υπό την αιγίδα της Αυτού Γαληνότατης Υψηλότητας του Πρίγκιπα Αλβέρτου του Μονακό. Στόχος του Peace and Sport είναι να βάλει τις θεμελιώδεις αρχές του αθλητισμού στην καρδιά των κοινοτήτων και των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες σε όλο τον κόσμο και να προωθήσει ένα πνεύμα ειρήνης.Σχετικά με το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Taekwondo Beach: Το 1ο WTF Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Taekwondo Beach είναι το πρώτο αθλητικό γεγονός σε εξωτερικό χώρο με διεθνή αντίκτυπο, ανοίγοντας τον δρόμο για τους ANOC World Beach Games, στο Σαν Ντιέγκο το 2019.Σχετικά με την White Card Campaign: Το Peace and Sport ξεκίνησε τον Μάρτιο τη σχετική καμπάνια για φέτος. Καλεί αθλητές και πολίτες από όλο τον κόσμο να μετάσχουν σε αυτή, βγάζοντας φωτογραφίες στις οποίες κρατούν λευκές κάρτες για την ειρήνη και να τις δημοσιεύσουν στα social media. Παράλληλα κάνει μία σειρά από εκδηλώσεις, σε διαφορετικές χώρες σε όλο τον κόσμο, προκειμένου να αναδείξει τη δουλειά που γίνεται για να προωθηθεί η ειρήνη μέσω του αθλητισμού.Βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το 1ο WTF World Taekwondo Beach Championships Ρόδος 2017 στα ακόλουθα links: