Οι απαιτήσεις του PES2018

Μάθαμε πλέον και τις απαιτήσεις που χρειάζονται για να απολαύσουμε στους υπολογιστές μας το Pro Evolution Soccer 2018. Το συγκεκριμένο παιχνίδι θα κυκλοφορήσει στα μέσα του Σεπτεμβρίου (12/9). Μέχρι τότε έχετε καιρό όσοι δεν έχετε εφοδιάσει τον υπολογιστή σας με 8 GB RAM, καθώς τόσο είναι το minimum των απαιτήσεων για να "τρέξετε" το PES2018.



Αναλυτικά οι απαιτήσεις που χρειάζονται για το PES2018



Minimum

OS: Windows 7 64-bit

CPU: Intel Core i5-3450 3.1 GHz or AMD FX-4100 3.6GHz

RAM: 8 GB System Memory

GPU RAM: 2GB Video Memory

GPU: GeForce GTX 650 or Radeon HD 7750 2GB

HDD: 30GB Available Hard Drive Space

DX: DirectX 11



Recommended

OS: Windows 10 64-bit

CPU: Intel Core i7-3770 3.4 GHz or AMD FX-4170 4.2 GHz

RAM: 8 GB System Memory

GPU RAM: 2GB Video Memory

GPU: Nvidia GeForce GTX 660 or AMD Radeon HD 7950

HDD: 30GB Available Hard Drive Space

DX: DirectX 11