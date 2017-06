«Δωράκι» από την ΕΑ

Η ΕΑ ανακοίνωσε δωρεάν πρόσβαση στα game trials σε EA Access, Origins Access και PlayStation 4 από σήμερα μέχρι τις 18 Ιουνίου.



Όπως τόνισε η εταιρία, η συγκεκριμένη κίνηση έγινε για να ευχαριστήσει όσους συμμετείχαν στην καμπάνια της «Play to Give» την περίοδο 2-4 Ιουνίου.



Μεταξύ άλλων, οι κάτοχοι PlayStation 4 θα έχουν πρόσβαση σε δωρεάν game trials των Madden NFL 17 , FIFA 17, TitanFall 2, EA SPORTS UFC 2 και Plants vs. Zombies Garden Warfare 2. Η προσφορά ισχύει και για τίτλους EA Access Vault σε Xbox One για τα μέλη Xbox Live Gold αλλά στο Origin Access για χρήστες PC.



Επίσης, όσοι κατέχουν το Star Wars Battlefront σε PlayStation 4 θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε premium χάρτες και ήρωες μέχρι τις 18 Ιουνίου.