Υπομονή... μέχρι τον Φεβρουάριο του 2018

Μέχρι τις 27 Φεβρουαρίου θα χρειαστεί να περιμένουν οι λάτρεις του Far Cry, καθώς η Ubisoft ανακοίνωσε ότι τότε θα κυκλοφορήσει η νέα σειρά (υπ' αριθμόν 5) του δημοφιλούς παιχνιδιού της. Το Far Cry 5 θα εκτυλίσσεται στο «μυθικό» Χόουπ Κάουντι της Μοντάνα και αναμένεται να προσφέρει δυνατές συγκινήσεις είτε σε όσους παίξουν μόνοι τους, είτε σε όσους προτιμήσουν τη συνεργασία με άλλους παίκτες.



Το παιχνίδι θα είναι διαθέσιμο για τις κονσόλες PlayStation 4 και Xbox One, αλλά φυσικά και για PC.