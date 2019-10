Ντέρμπι με κομμένη την ανάσα και "χρυσές" λεπτομέρειες σε Μιλάνο, Σεντ Ετιέν

Μεγάλα ματς απόψε στην Ιταλία με το σημαντικότερο στο Μιλάνο όπουΕξίσου ανταγωνιστικές επιθέσεις, έστω με σαφές το προβάδισμα της Αταλάντα, γίνεται στο Μπέργκαμο.και στον ανοιχτό χώρο είναι πολύ επικίνδυνη.η οποία σκοράρει με συνέπεια μακριά από τη Βαυαρία.Αβαντάζ νίκης έχουν σήμεραν ενώ στο τοπικό ντέρμπιΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΛΙ :ΣΚΩΤΙΑ, Premiership (14.00) Livingston - Celtic : 2 & Over 1,5 (1,40)ΙΣΠΑΝΙΑ, La Liga Sanrtander (15.00) Celta de Vigo - Athletic Club : Χ2 (1,38)ΙΤΑΛΙΑ, Serie A (16.00 Novasports 4HD) Roma - Cagliari : Over 2,5 (1,45)ΟΛΛΑΝΔΙΑ, Eredivisie (17.45) PSV - VVV : 1 & Under 5,5 (1,33)ΑΓΓΛΙΑ, Premier League (18.30) Newcastle - Manchester Utd : 2 DNB (1,33)ΔΑΝΙΑ, Superligaen (19.00) Silkeborg - Midtjylland : 2 (1,33)ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ :ΓΕΡΜΑΝΙΑ, Bundesliga (14.30) Borussia M'Gladbach - Augsburg : 1 & Goal/Goal (2,55)ΙΤΑΛΙΑ, Serie A (16.00 Novasports 24HD) Atalanta - Lecce : Goal/Goal & Over 3,5 (2,60)ΟΛΛΑΝΔΙΑ, Eredivisie (17.45) Willem II - AZ : 1Χ & Goal/Goal (2,15)ΓΑΛΛΙΑ, Ligue 1 (22.00 Novasports 3HD) Saint-Etienne - Lyon : 1 Draw No Bet (2,40)ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ :ΙΤΑΛΙΑ, Serie A (21.45 Novasports 2HD) Inter - Juventus : Goal/Goal & Over 2,5 (2,20)**