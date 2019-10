"Αγκάθια" στο δρόμο προς τη νίκη για Νάπολι, Πόρτο και Αϊντχόφεν

σε αυτή την αγωνιστική αλλά καικόντρα σε ομάδες με λιγότερα άγχη και ικανότητα στο σκοράρισμα.Πιο ξεκάθαροενώ σε Ρότερνταμ, Τραπεζούντα και Οστάνδη περιμένουμε αρκετά γκολ δίχως να αποκλείεται το ενδεχόμενο μικρών ή μεγάλων εκπλήξεωνΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΛΙ :ΙΤΑΛΙΑ, Serie A (13.30 Novasports 2HD) Napoli - Brescia : 2 (+3 HC) (1,45)\ΑΓΓΛΙΑ, Championship (15.30) Barnsley - Brentford : Under 3,5 (1,37)ΙΤΑΛΙΑ, Serie A (16.00 Novasports 4HD) Lazio - Genoa : Over 2,5 (1,50)ΟΛΛΑΝΔΙΑ, Eredivisie (17.45) Feyenoord - Twente : Goal/Goal (1,55)ΑΓΓΛΙΑ, Premier League (18.30) Leicester - Newcastle : 1 (1,45)ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ :ΟΛΛΑΝΔΙΑ, Eredivisie (15.30 Novasports 5HD) PEC Zwolle - PSV : Over 3,5 (2,00)ΤΟΥΡΚΙΑ, Süper Lig (19.00) Trabzonspor - Beşiktaş : Over 3,5 (2,20)ΝΟΡΒΗΓΙΑ, Eredivisie (19.00) Molde - Lillestrøm : 1 & Goal/Goal (2,60)ΒΕΛΓΙΟ, Jupiler Pro League (21.00) KV Oostende - Antwerp : Home Over 1,5 (2,65)ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ :ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ, NOS Liga (22.00) Rio Ave - Porto : Goal/Goal & Over 2,5 (1,88)