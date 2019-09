Τεστ αντοχών στην Αγγλία. Ματς προκλήσεων σε Μπρέσια, Μονακό, Βαγιαδολίδ

προσφέρουν πολλές συγκινήσεις στις περισσότερες περιπτώσεις με ομάδες όπωςνα έχουν σοβαρά πλεονεκτήματα.Αυτό όμως δεν σημαίνει πως τα δεδομένα δεν μπορούν να αλλάξουν. Για παράδειγμα στην Αγγλία οι ομάδες προέρχονται από βαρύ πρόγραμμα - ειδικά αυτές που έχουν και Ευρωπαϊκές διοργανώσεις, με αποτέλεσμα οι αναγκαστικές αλλαγές να δημιουργούν έντονα την προοπτική του όποιου απρόβλεπτου.Έστω και δύσκολα είναιπαρά τις παραγωγικές ικανότητες της Νις.Στο Πρέστον η Μάντσεστερ Σίτι λογικά δεν θα έχει πολλά προβλήματα όμως αυτό δεν σημαίνει πως η αήττητη στο γήπεδό της ομάδα του Αγγλικού βορρά θα της δώσει τόσο εύκολα την πρόκριση. Την ουσία θα ψάξει και η σταθερά καλή Λέστερ στο γήπεδο της Λούτον.αφού η Μπρέσια στην καλή της μέρα είναι σε θέση να προβληματίσει.ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΛΙ :ΙΤΑΛΙΑ, Serie A (20.00 Novasports 1HD) Hellas Verona - Udinese : Under 3,5 (1,28)ΓΑΛΛΙΑ, Ligue 1 (20.00 Novasports 2HD) Dijon - O. Marseille : Χ2 (1,28)ΙΣΠΑΝΙΑ, La Liga Santander (21.00) Real Betis - Levante : 1Χ (1,25)ΑΓΓΛΙΑ, Carabao Cup (21.45 Novasports 5HD) Preston North End - Manchester City : 1 (+4 HC) (1,36)ΙΤΑΛΙΑ, Serie B (22.00) Perugia - Frosinone : 1Χ (1,30)ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ :ΙΣΠΑΝΙΑ, La Liga Santander (20.00) Real Valladolid - Granada : X2 & Goal/Goal (2,05)ΑΓΓΛΙΑ, Carabao Cup (21.45) Luton Town - Leicester City : Over 1,5 HT (2,25)ΙΤΑΛΙΑ, Serie A (22.00 Novasports 1HD) Brecsia - Juventus : Goal/Goal & Over 2,5 (2,15)ΓΑΛΛΙΑ, Ligue 2 (22.00 Novasports 2HD) Monaco - Nice : 1 & Under 4,5 (2,20)ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ :ΑΓΓΛΙΑ, Carabao Cup (21.45 Novasports 4HD) Colchester Utd - Tottenham : Goal/Goal & Over 2,5 (2,02)**!!