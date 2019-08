Απειλή για τα "προνόμοια" των φαβορί σε Τορίνο, Μιλάνο, Βερολίνο και Παμπλόνα

Τα δύο παιχνίδια της Serie A έχουν προοπτική παραγωγικότητας με δικαίωμα στο γκολ από όλους καθώςνα προκαλέσει άγχη στους ποιοτικότερους, κατά τ' άλλα "ροσονέρι".Με βάση το όνομα και την κλάση της η Γιουνάϊτεντ πάει για τη νίκη στον Σαουθάμπτον.Στο Βερολίνοκαι, στην Παμπλόνα.Τέλος, ίσως και να μην είναι τόσο.. αουτσάϊντερ, όσο δείχνουν οι αποδόσεις,ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΌΛΙ :ΑΓΓΛΙΑ, Premier League (14.30) Southampton - Manchester Utd : 2 DNB (1,43)ΓΕΡΜΑΝΙΑ, Bundesliga (16.30) Bayer Leverkusen - Hoffenheim : Over 2,5 (1,30)ΑΓΓΛΙΑ, Championship (17.00 Novasports 1HD) Brentford - Derby County : Away team to score (1,40)ΑΓΓΛΙΑ, League One (17.00) Peterborough - Sunderland : Goal/Goal (1,57)ΙΣΠΑΝΙΑ,La Liga Santander (18.00) Osasuna - Barcelona : Under 3,5 (1,42)ΟΛΛΑΝΔΙΑ, Eredivisie (19.30) Heerenveen - Fortuna Sittard : 2 (+2 ΗC) (1,57)ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ :ΑΓΓΛΙΑ, Championship (14.30 Novasports 1HD) Bristol City - Middlesbrough : Goal/Goal & Over 2,5 (2,20)ΓΑΛΛΙΑ Ligue 1 (18.30 Novasports 4HD) Lyon - Bordeaux : Goal/Goal & Over 2,5 (2,05)ΓΕΡΜΑΝΙΑ, Bundesliga (16.30) Union Berlin - Borussia Dortmund : 1 (+2 HC) (2,00)ΙΤΑΛΙΑ, Serie A (21.45 Novasports 3HD) Juventus - Napoli : Goal/Goal & 2,5 (2,30)ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ :ΙΤΑΛΙΑ, Serie A (19.00 Novasports 3HD) Milan - Brescia : Goal/Goal & Over 2,5 (2,25)