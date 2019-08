Προκλήσεις πολλαπλών διαστάσεων σε Κράσνονταρ, Βελιγράδι και Μονπελιέ

Ισορροπημένο ματς περιμένουμετης Σουηδίας,όπου η Λιόν θα προσπαθήσει να αξιοποιήσει την γραμμή κρούσης,με τους γηπεδούχους να πάνε καλύτερα στο Λιγκ Καπ από ότι στην Ligue 2 όπωςΕκείεκτός έδρας την περασμένη αγωνιστική!Το Αγγλικό Λιγκ καπ λογικά κι απόψε θα έχει τα απρόοπτά του. Υπάρχουνόμως ας λάβουμε υπόψη πωςΠιθανό το ενδεχόμενο έκπληξης στο Λονδίνο όπου η Φούλαμ υποδέχεται την Σαουθάμπτον.ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΛΙ :ΣΟΥΗΔΙΑ, Superettan (20.00) Halmstad - Jönköpings Södra : Goal/Goal (1,68)ΓΑΛΛΙΑ, Coupe de la Ligue (21.00) Le Mans - Orléans : 1Χ (1,40)ΑΓΓΛΙΑ, Carabao Cup (21.45 Novasports 2HD) Newport County - West Ham : Goal & X2 (1,61)ΑΓΓΛΙΑ, Carabao Cup (21.45) Oxford United - Millwalll : X2 (1,33)ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ Play-Off's (22.00) Krasnodar - Olympiakos : Over 8,5 total corners (1,60)ΙΡΛΑΝΔΙΑ, SSE Airtricity League (22.00) Shamrock Rovers - Waterford : Over 2,5 (1,57)ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ :ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ, Veikkausliiga (18.30) Ilves - HIFK : Goal/Goal & Over 2,5 (2,45)ΓΑΛΛΙΑ, Ligue 1 (20.00 Novasports 1HD) Montpellier - Lyon : Goal/Goal & Over 2,5 (2.15)ΑΓΓΛΙΑ, Carabao Cup (21.45) Leeds United - Stoke City : X2 (2,25)ΑΓΓΛΙΑ, Carabao Cup (21.45) Fulham - Southampton : 1 Draw No Bet (2,02)ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ :ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ Play-Off's (22.00) Crvena Zvezda - Young Boys : Goal/Goal & Over 2,5 (1,88)