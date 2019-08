Ντέρμπι για γκολ σε Αγγλία, Ιταλία. "Αξία" στην υπέρβαση της Τβέντε και της Οστάνδης

Για όσες ομάδες δεν εμπλέκονται στα πλεϊ-οφ των Ευρωπαϊκών διοργανώσεων η αποψινή τους απόδοση θα πρέπει να αναμένεται στα όρια του καλύτερου δυνατού.Ακόμα πιο αμφίρροπο το ντέρμπι της Τσάμπιονσιπ ανάμεσα στην Κάουντι και την Γουέστ Μπρομ οι οποίες λογικά θα παλέψουν πάλι φέτος ως το τέλος για την άνοδο!και περισσότερη λογική ο Παναθηναϊκός.Η Τβέντε και η Οστάνδη μπορούν να βρούνε θετικά πράγματα κόντρα σε αντιπάλους με αγωνιστική αξία αλλά και αστάθεια στη διάρκεια απόδοσής τους!ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΛΙ :ΓΕΡΜΑΝΙΑ, Bundesliga (16.30) Hoffenheim - Werder Bremen : Over 2,5 (1,45)ΑΓΓΛΙΑ, League One (17.00) Milton Keynes Dons - Peterborough Utd : Goal/Goal (1,60)ΕΛΛΑΔΑ, Super League 1 (19.00) Lamia - Panathinaikos : 2 Draw No Bet (1,33)ΑΓΓΛΙΑ, Premier League (19.30) Liverpool - Arsenal : Goal/Goal (1,47)ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ, NOS Liga (21.00) Benfica - Porto : 1 Draw No Bet (1,33)ΟΛΛΑΝΔΙΑ, Eredivisie (21.45) Heerenveen - Twente : Goal/Goal (1,45)ΙΤΑΛΙΑ, Serie A (21.45 Novasports 1HD) Fiorentina - Napoli : Goal/Goal & X2 (1,57)ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ :ΑΓΓΛΙΑ, Championship (17.00) Fulham - Nottingham Forest : Goal/Goal & Over 2,5 (2,20)ΑΓΓΛΙΑ, League One (17.00) Sunderland - AFC Wimbledon : Goal/Goal & Over 2,5 (2,30)ΒΕΛΓΙΟ, Jupiler Pro League (21.00) KV Oostende - Mechelen : 1 Draw No Bet (2,02)ΟΛΛΑΝΔΙΑ, Eredivisie (21.45) Heerenveen - Twente : 2 Draw No Bet (2,10)ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ :ΑΓΓΛΙΑ, Championship (14.30 Novasports 1HD) Derby County - West Bromwich : Goal/Goal & Over 2,5 (2,00)