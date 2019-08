Πτήσεις "δικεφάλων" προς τους ομίλους. Ματς για γκολ σε Βαρσοβία, Τορίνο κι Αϊντχόφεν

κόντρα σε μια ομάδα με ρυθμό αλλά και αρκετές ανασταλτικές αδυναμίες. Πιοστο άδειο από θεατές Ολυμπιακό στάδιο. Το επιθετικό πνεύμα των δύο ομάδων θα φέρει πλοκή μπροστά στις δύο εστίες.Δύσκολο έργο θα έχειόπου η επιθετική - φέτος - Ρέϊντζερς δεν θα διστάσει να ρισκάρει, όπως και στο Τορίνο όπου η απρόβλεπτη Γουλβς μπορεί να βάλει δύσκολα στους "Γκρανάτα".ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΛΙ :ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ (20.30) Ludogorets - Maribor : 2 (+2 HC) (1,45)ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ (21.00 Novasports 1HD) ΑΕΚ - Trabzonspor : Over 7,5 total corners (1,35)ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ (21.45) Celtic - AIK Solna : 2 (+2 HC) (1,52)ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ (22.00) Slovan Bratislava - PAOK : Away to score (1,20)ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ (22.00) Partizan - Molde : 1 Draw No Bet (1,33)ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ :ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ (18.00) Aratat-Armenia - F91 Dudelange : Goal/Goal & Over 2,5 (2,60)ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ (20.00) Suduva - Ferencvaros : Goal/Goal & Over 2,5 (2,20)ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ (21.00) PSV - Apollon L. : Goal/Goal & Over 2,5 (2,.12)ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ (21.45) Torino - Wolves : Over 2,5 (2,15)ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ :ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ (21.00) Legia Warszawa - Rangers : Goal/Goal (1,88)