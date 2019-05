Φιέστες με γκολ σε Τορίνο, Γκενκ. Φινάλε με σπασένς στα "Χάϊλαντς"

στο Τορίνο όμως αντιμετωπίζει ίσως την πιο φορμαρισμένη ομάδα αυτή την εποχή.και είναι βέβαιο πως ο συνδυασμός του κινήτρου με το γόητρο μπορεί να φέρει θέαμα!όπου τόσο οι γηπεδούχοι όσο και η Τορίνο θέλουν τους τρεις βαθμούς για διαφορετικούς λόγους.Ο τελικός του κυπέλλου Ελβετίας έχει ως μεγάλο φαβορί την Βασιλεία.Θεαματικό το φινάλε στην Σκωτία με φόντο ένα εισιτήριο για την Ευρώπη. Το διεκδικεί, δύσκολα, η Κιλμάρνοκ καθώς υποδέχεται την Ρεϊντζερςκι αυτό θα το ψάξουν με κάθε τρόπο..ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΛΙ :ΙΤΑΛΙΑ, Serie A (16.00 Novasports 2HD) Empoli - Torino : Goal/Goal (1,52)ΣΚΩΤΙΑ, Premiership (17.00) Kilmarnock - Rangers : Home to score (1,43)ΑΥΣΤΡΙΑ, Bundesliga (18.00 Novasports 3HD) Sturm Graz - Salzburg : Over 2,5 (1,57)ΒΕΛΓΙΟ, Play - Off's (19.00) Club Brugge - Antwerp : 1 Draw No Bet (1,27)ΙΤΑΛΙΑ, Serie A (21.30 Novasports 2HD) Napoli - Inter : 1Χ (1,38)ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ :ΣΚΩΤΙΑ, Premiership (17.00) Hibernian - Aberdeen : Goal/Goal & Over 2,5 (2,25)ΒΕΛΓΙΟ, Jupiler Pro League (19.00) Genk - Standard Liège : Over 1,5 HT (2,10)ΙΤΑΛΙΑ, Serie A (21.30 Novasports 3HD) Juventus - Atalanta : Goal/Goal & Over 3,5 (2,70)ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ :ΕΛΒΕΤΙΑ, Schweizer Cup (15.00) Basel - Thun : Goal/Goal & Over 2,5 (1,82)**