Φινάλε με γκολ στην Αγγλία. Επιθετική τακτική σε Ούντινε, Βρέμη και Βρετάνη

Το φινάλε της κανονικής περιόδου έχει τεράστιο ενδιαφέρον στις μικρές κατηγορίες της Αγγλίας.Οι άμυνες των δύο ομάδων δεν εμπνέουν εμπιστοσύνη.προκειμένου να μπει στα πλέϊ-οφ της League Two σε μια όχι εύκολη έδρα.όπου τόσο οι γηπεδούχοι όσο και οι φιλοξενούμενοι δεν βολεύοονται ούτε με την ισοπαλία!ενώ στο Φρίουλι η Ουντινέζε ότι καλό μπορεί να πάρει με αντίπαλο την Ίντερ θα το αναζητήσει από τους προωθημένους της κι όχι τόσο από την άμυνά της.ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΛΙ :ΑΓΓΛΙΑ, Premier League (14.30) AFC Bournemouth - Tottenham : 2 Draw No Bet (1,27)ΣΚΩΤΙΑ, Premier League (14.30) Aberdeen - Celtic : Under 3,5 (1,28)ΓΕΡΜΑΝΙΑ, Bundesliga (16.30) Borussia M'Gladbach - Hoffenheim : Goal/Goal (1,42)ΑΓΓΛΙΑ, League One (19.30) Peterborough Utd - Burton Albion : Over 2,5 (1,55)ΙΤΑΛΙΑ, Serie A (21.30 Novasports 1HD) Udinese - Inter : Goal/Goal (1,62)ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ :ΙΣΠΑΝΙΑ, La Liga Santander (14.00) Levante - Rayo Vallecano : Away team Over 1,5 (2,15)ΑΓΓΛΙΑ, League Two (17.00) Morecambe - Newport County : Goal/Goal & Over 2,5 (2,15)ΓΕΡΜΑΝΙΑ, Bundesliga (19.30) Werder Bremen - Borussia Dortmund : Over 3,5 (2,10)ΓΑΛΛΙΑ, Ligue 1 (21.00) Guingamp - Caen : Goal/Goal (2,00)ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ :ΑΓΓΛΙΑ, League One (19.30) Plymouth Argyle - Scunthorpe Utd : Goal/Goal & Over 2,5 (1,88)