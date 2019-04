Ματς χωρίς περιθώρια λαθών σε Νάπολι, Μπρέντφορντ, Πόρτσμουθ και "Χίλσμπορο"

στην παρούσα φάση με βάση το κίνητρο και γι' αυτό η φορμαρισμένη Τσάρλτον και η Μίλτον Κέϊνς λογικά θα πάρουν εύκολα ή δύσκολα αυτό που θέλουν

Μεγαλύτερος ο

συντελεστ

Στους σημερινούς αγώνες των μικρότερων κατηγοριών της Αγγλίας κρίνουμε πωςκαθώς είναι βέβαιο ότιγια να πάρουν αυτό που θέλουν απέναντι στις παραγωγικές Κόβεντρι και Μπρέντφορντ, αντίστοιχα!ενώ πολύ πιο αμφίρροπα τα ματς στο Στίβενεϊτζ, στην Αμβέρσα και το Βόλφσμπουργκ με την πιο αξιόπιστη Άϊντραχτ Φρανκφούρτης αναγκασμένη να δείξει αποτελεσματικότητα εάν θέλει να μείνει κοντά στην κορυφή!Συναρπαστικό αναμένεται το παιχνίδι στο "Σαν Πάολο" όπουακόμα και τους βαθμούς της νίκης!ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΛΙ :ΒΕΛΓΙΟ, Jupiler Pro League (15.30) Antwerp - Club Brugge : Goal/Goal (1,52)ΑΓΓΛΙΑ, Championship (17.00 Novasports 1HD) Stoke City - Norwich City : Home team to score (1,33)ΑΓΓΛΙΑ, League One (17.00) Charlton Athletic - Scunthorpe Utd : 1 (1,62)ΑΓΓΛΙΑ,League Two (17.00) Milton Keynes Dons - Port Vale : 1 (1,55)ΙΤΑΛΙΑ, Serie A (20.00 Novasports 2HD) Napoli - Atalanta : Goal/Goal (1,40)ΑΓΓΛΙΑ, Premier League (22.00) Chelsea - Burnley : Over 2,5 (1,50)ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ :ΑΓΓΛΙΑ, League One (14.30) Portsmouth - Coventry City : Goal/Goal & Over 2,5 (2,20)ΑΓΓΛΙΑ, League Two (17.00) Stevenage - Exeter City : Over 2,5 (2,00)ΑΓΓΛΙΑ, Championship (17.00) Sheffield Wednesday - Bristol City: Goal/Goal & Over 2,5 (2,05)ΓΕΡΜΑΝΙΑ, Bundesliga (21.30) Wolfsburg - Eintracht Frankfurt : Over 3,5 (2,20)ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ :ΑΓΓΛΙΑ, Championship (19.15 Novasports 1HD) Brentford - Leeds United : Goal/Goal & Over 2,5 (1,85)