Προκλήσεις για Γιουβέντους, Μπάγερν. Ντέρμπι με γκολ σε Ολλανδία και Σκωτία

Στην τελική ευθεία των περισσότερων Ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων πλέον τα περιορισμένα περιθώρια απωλειών αυξάνει την κρισιμότητα των περισσότερων αγώνων.Κάπως έτσι δίνουμεκαθώς απόψε πιθανότατα να πανηγυρίσει τον τίτλο στην Ιταλία.Τόσο βέβαια η "Μεγάλη Κυρία" όσο και η Μπάγερν Μονάχου αντιμετωπίζουν παραγωγικές ομάδες οι οποίες σίγουρα θα τις δυσκολέψουν.Πιοπεριμένουμε στο- με οριακό προβάδισμα της Φέγενορντ - στηναλλά και στοτης Σκωτίας.Εκεί η Αμπερντίν παραμένει χωρίς ήττα εδώ και οκτώ χρόνια (!) όμως στην παρούσα φάση η γηπεδούχοι είναι πιο αξιόπιστοι όσο ποτέ προκειμένου να διεκδικήσουν τη νίκη!ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΛΙ :ΑΓΓΛΙΑ, Premier League (14.30) Manchester City - Tottenham : 1 (1,28)ΙΤΑΛΙΑ, Serie A (16.00 Novasports 5 HD) Udinese - Sassuolo : 1Χ (1,33)ΣΚΩΤΙΑ, League One (17.00) Stenhousemuir - Forfar Athletic : 1X (1,30)ΓΕΡΜΑΝΙΑ, Bundesliga (19.30) Borussia M'Gladbach - RB Leipzig : Goal/Goal (1,43)ΙΣΠΑΝΙΑ, La Liga Santander (19.30) Rayo Vallecano - Huesca : Goal/Goal (1,50)ΟΛΑΝΔΙΑ, Eredivisie (21,45 Novasports 3HD) Feyenoord - AZ : Goal/Goal (1,33)ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ :ΙΤΑΛΙΑ, Serie A (16.00 Novasports 2HD) Bologna - Sampdoria : Goal/Goal & Over 2,5 (2,25)ΓΕΡΜΑΝΙΑ, Bundesliga (16.30) Bayern München - Werder Bremen : Goal/Goal & Over 3,5 (2,12)ΣΚΩΤΙΑ, Championship (17.00) Partick Thistle - Alloa Athletic : Goal/Goal & Over 2,5 (2,12)ΙΤΑΛΙΑ, Serie A (19.00 Novasports 1 HD) Juventus - Fiorentina : 1 & Over 2,5 (2,25)ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ :ΣΚΩΤΙΑ, Premiership (17.00) Kilmarnock - Aberdeen : Goal/Goal (1,85)