Όλοι ελπίζουν σκοράροντας σε Μιλάνο, Μενχενγκλάντμπαχ, Άρνεμ και Ούντινε

Μπορείστις αναμετρήσεις τους όμως οι αντίπαλοί τους, σε κάθε περίπτωση, είναι ικανοί να προβάλουν ανταγωνιστικότητα.βρίσκοντας ανοιχτούς χώρους.Στο Φρίουλιγνωρίζοντας πως η χαμένη πιθανόν να βρεθεί κάτω από τη γραμμή του υποβιβασμού!Μικρό αλλά βάσιμο το προβάδισμα για την πιο σταθερήΕξάλλου τα δέκα (!!) τελευταία εντός έδρας ήταν στο Goal/Goal (!!) Κάπου εκεί περιμένουμε και τηνσε πολύ δύσκολες αποστολές έχοντας όμως το χάρισμα να σκοράρουν σε όλα τα επίσημα παιχνίδια τους από το ξεκίνημα της σεζόν!ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΛΙΣΚΩΤΙΑ, Premiership (14.30) Motherwell - Ragners : 1 (+2 HC) (1,45)ΑΓΓΛΙΑ, Premier League (16.05) Everton - Arsenal : Over 2,5 (1,50)ΓΑΛΛΙΑ, Ligue 1 (18.00) Nice - Montpellier : X2 (1,45)ΙΤΑΛΙΑ, Serie A (19.00 Novasports 3HD) Inter - Atalanta : Goal/Goal (1,52)ΒΕΛΓΙΟ, Jupiler Pro League (19.00) Anderlecht - Antwerp : 1 Draw No Bet (1,48)ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑΙΤΑΛΙΑ, Serie A (16.00 Novasports 3HD) Udinese - Empoli : Goal/Goal & Over 2,5 (2,25)ΕΛΒΕΤΙΑ Raiffeisen Super League (17.00) Young Boys - Thun : Away to score 1st half (2,45)ΟΛΛΑΝΔΙΑ, Eredivisie (17.45 Novasports 4HD) Vitesse - PSV : 2 & Over 2,5 (2,02)ΓΑΛΛΙΑ, Ligue 1 (22.00 Novasports 3HD) P.S.G. - Strasbourg : Goal/Goal & Over 2,5 (2,08)ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟΓΕΡΜΑΝΙΑ, Bundesliga (19.00) Borussia M'Gladbach - Werder Bremen : Goal/Goal & Over 2,5 (1,85)