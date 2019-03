Ντέρμπι για γκολ σε Λίβερπουλ, Ρώμη. Φαβορί Άγιαξ, Φέγενορντ στην Ολλανδία

που δίνουν ένα προβάδισμα σε Λίβερπουλ, Νάπολι - κυρίως λόγω της αμυντικής αστάθειας των αντιπάλων τους -Στην Ολλανδία ο Άγιαενώ στην Ουτρέχτη η Φέγενορντ θα έχει τύχη εφόσον αξιοποιήσει την εμπειρία της!Κάτι ανάλογο ισχύει και για τον αγώνα του Νοσατέλ όπου, καλύπτοντας έτσι - για άλλη μια φορά - τις αμυντικές της αδυναμίες.Στο Old Firm η Σέλτικ θέλει να πάρει ρεβάνς για την ήττα του προηγούμενου γύρου από την Ρέϊντζερς. Τόσο οι πρωταθλητές όσο και οι "Τζερς" στα τελευταία τους παιχνίδια ψάχνουν την ουσία προσπαθώντας να αποφύγουν λάθη σε όλες τις γραμμές. Ένα τέτοιο ματς θα έχει λογικά 2-3 γκολ...ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΛΙΙΤΑΛΙΑ, Serie A (16.00 Novasports 1 HD) Roma - Napoli : Goal/Goal (1,45)ΕΛΒΕΤΙΑ, Raiffeisen Super League (17.00) Neuchâtel Xamax -Thun : Goal/Goal & Over 2,5 (1,63)ΟΛΛΑΝΔΙΑ, Eredivisie (17.45 Novasports 4 HD) Ajax - PSV : Home team Over 1,5 (1,40)ΑΓΓΛΙΑ., Premier League (18.30) Liverpool - Tottenham : Goal/Goal (1,50)ΙΣΠΑΝΙΑ, La Liga Santander (21.45) Real Madrid - Huesca : Home to score both halves (1,35)ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ :ΟΛΛΑΝΔΙΑ, Eredivisie (15.30 Novasports 4 HD) Utrecht - Feyenoord : 2 (2,05)ΙΤΑΛΙΑ, Serie A (16.00 Novasports 3 HD) Fiorentina - Torino : Goal/Goal & Over 2,5 (2,35)ΙΣΠΑΝΙΑ, La Liga Santander (17.15) Sevilla - Valencia : Away to score 1st half (2,05)ΒΕΛΓΙΟ, Jupiler Pro League (19.00) Club Brugge - Gent : Over 3,5 (2,10)ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ :ΣΚΩΤΙΑ, Premiership (14.00) Celtic - Ranngers : 2-3 Goal (1,90)