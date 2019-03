Τον πρώτο λόγο η αγωνιστική σταθερότητα σε Μιλάνο, Λεβερκούζεν και Αλκμάαρ.

Η ποιοτική ανωτερότητα των γηπεδούχων όπως και η διάθεση των φιλοξενούμενων να πάνε σε έναν ανταγωνιστικό ρυθμό. δημιουργούν- όπου το ματς κρίνει σε μεγάλο ποσοστό μια θέση στην πρώτη 8αδα των πλέϊ οφ -Μικρό αλλάτης Λομβαρδίας - όπου ο ασταμάτητος Πιότεκ αποτελεί την πρώτη επιλογή για το σκοράρισμα - όπως και του Άγιαξ στο Αλκμάαρ.Η Τουν και η Βέρντερ συνεχίζουν να σκοράρουν σε όλα τα επίσημα παιχνίδια τους από το ξεκίνημα της σεζόν ενώέτσι ώστε οι πρωταθλητές Σκωτίας να μην κάνουν έναν απλό περίπατο από το "Ντενς Παρκ" όπου στο αντίστοιχο ματς του πρώτου γύρου είχαν επικρατήσει με το επιβλητικό 0-5!ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΛΙ :ΓΕΡΜΑΝΙΑ, Bundesliga (14.30) Bayer Leverkusen - Werder Bremen : Goal/Goal (1,45)ΟΛΛΑΝΔΙΑ, Eredivisie (15.30 Novasports 3 HD) AZ - Ajax : 2 (1,50)ΕΛΒΕΤΙΑ. Raiifeisen Super League (17.00) Thun - Luzern : Over 2,5 (1,45)ΒΕΛΓΙΟ. Jupiler Pro League (19.00) Sint-Truiden - Gent : Goal/Goal (1,33)ΙΣΠΑΝΙΑ, La Liga Santander (19.30) Villarreal - Rayo Vallecano : Under 3,5 (1,38)ΙΤΑΛΙΑ, Serie A (21.30 Novasports 2 HD) Milan - Inter : 1Χ (1,35)ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ :ΓΕΡΜΑΝΙΑ, Bundesliga (14.30) Bayer Leverkusen - Werder Bremen : Over 3,5 (2,00)ΣΚΩΤΙΑ, Premiership (14.30) Dundee - Celtic : 2 & Under 3,5 (2,00)ΓΑΛΛΙΑ, Ligue 1 (15.30 Novasports 3 HD) Lyon - Montpellier : Goal/Goal & Over 2,5 (2,20)ΙΤΑΛΙΑ, Serie A (21.30 Novasports 2 HD) Milan - Inter : Goal Piątek anytime (2,20)ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ :ΙΣΠΑΝΙΑ, La Liga Santander (19.30) Valencia - Getafe : Goal/Goal (1,85)