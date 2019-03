Κίνητρο και γόητρο δίνουν σφιγμό σε Νάπολι, Μασσαλία, Βόλφσμπουργκ, Νταντί..

. Εκεί η Νάπολι θα παίξει με την αύρα ττης έδρας απέναντι στην δυναμική των πρωταθλητών.Το ντέρμπι- όπου η Βέρντερ σκοράροντας θα αυξήσει τις πιθανότητές της -μεΤο αήττητο της Γιουβέντους δοκιμάζεται απόψε στο Σαν Πάολο. Εκεί η Νάπολι θα παίξει με την αύρα ττης έδρας απέναντι στην δυναμική των πρωταθλητών. Το ντέρμπι θα κριθεί στο παραπάνω γκολ, όπως το ίδιο περιμένουμε στο Βόλφσμπουργκ - όπου η Βέρντερ σκοράροντας θα αυξήσει τις πιθανότητές της - στο ντέρμπι του Λίβερπουλ αλλά και στη Σεβίλλη με την Χετάφε τόσο αγωνιστικά ευδιάθετη ώστε να παίξει σε ανοιχτό γήπεδο της Μπέτις.σε ματς νοκ άουτ για το κύπελλο Σκωτίας,στη Φερράρα και σε ένα ματς που αναμένεται δυνατό λόγω της βαθμολογικής ανάγκης της ΣΠΑΛ.Στο Βελοντρόμ η Μαρσέϊγ και η Σεντ Ετιέν παίζουν με ορίζοντα μια θέση στην πρώτη 4αδα ή και 3αδα του βαθμολογικού πίνακα. Η ισοπαλία δεν βολεύει κανέναν. Οι τελευταίες τους αναμετρήσεις έχουν γκολ και συγκινήσεις πέραν του δεδομένου πάθους.Στα παιχνίδια του Ελληνικού πρωταθλήματος έχουμε απόψε κρίσιμα παιχνίδια κυρίως για τα κάτω στρώματα του βαθμολογικού πίνακα.ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΛΙ :ΑΓΓΛΙΑ, Premier League (16.05) Fulham - Chelsea : Away team Over 1,5 (1,47)ΟΛΛΑΝΔΙΑ, Eredivisie (17.45) AZ - Fortuna Sittard : 1 & Over 2,5 (1,38)ΓΑΛΛΙΑ, Ligue 1 (18.00) Lyon - Toulouse : 1 (1,25)ΙΤΑΛΙΑ, Serie A (16.00 Novasports 4 HD) SPAL - Sampdoria : Χ2 (1,42)ΓΕΡΜΑΝΙΑ, Bundesliga (19.00) Wolfsburg - Werder Bremen : Goal/Goal (1,52)ΙΤΑΛΙΑ, Serie A (19.00 Novasports 2 HD) Atalanta - Fiorentina : 1 Draw No Bet (1,30)ΙΣΠΑΝΙΑ, La Liga Santander (21.45) Valencia - Athletic Club : Under 2,5 (1,50)ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ :ΣΚΩΤΙΑ, F.A. Cup (17.00) Dundee United - Inverness CT : 1 (2,00)ΙΣΠΑΝΙΑ, La Liga Santander (17.15) Real Betis - Getafe : Over 2,5 (2,15)ΑΓΓΛΙΑ, Premier League (18.15) Everton - Liverpool : Goal/Goal & Over 2,5 (2,20)ΙΤΑΛΙΑ,. Serie A (21.30 Novasports 2 HD) Napoli - Juventus : Goal/Goal & Over 2,5 (2,25)ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ :ΓΑΛΛΙΑ, Ligue 1 (22.00 Novasports 1 HD) O.Marseille - Saint-Étienne : Goal/Goal & Over 2,5 (2,12)