Άνοδος και παραμονή έχουν το ίδιο κίνητρο για γκολ στην Αγγλία (video)

Δύο ντέρμπι έχει σήμερα η Αγγλική Τσάμπιονσιπ κι όπως φαίνεταιομάδων οι οποίες θα διεκδικήσουν την άνοδο και δεν έχουν λόγους τώρα να παίξουν με σκοπιμότητα!Στο ντέρμπι των "μικρών" του Λονδίνουέστω κι αν μπορεί να εκτεθεί από νωρίς με αντίπαλο την Κρίσταλ Πάλας.έχει ξεκάθαρο προβάδισμα νίκης όμως. Για την Σαμπντόρια αυτό σαφώς και θα αποτελέσει δέλεαρ αναζητώντας μια υπέρβαση!- με τη Χέρενφεϊν να παίζει τελευταία ένα ξέφρενα επιθετικό στιλ -όπου η Έμεν με την καλή της αγωνιστική διάθεση μπορεί να σκοράρει και να απειλήσει με κάτι πολύ πιο ουσιαστικό.Μικρό αλλάη οποία εκτός έδρας είναι συνεπής στο γκολ και μ' αυτό αναμένεται να πορευθεί κόντρα στην Λεβάντε.ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΛΙ :ΓΕΡΜΑΝΙΑ, Bundesliga (16.30) Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund : Goal/Goal (1,55)ΑΓΓΛΙΑ, League One (17.00) Shrewsbury Town - Luton Town : 2 Draw No Bet (1,45)ΒΕΛΓΙΟ, Jupiler Pro League (19.00) KV Oostende - Antwerp : Goal/Goal (1,62)ΑΓΓΛΙΑ, Championship (19.30 Novasports 1 HD) Leeds United - Norwich City : Over 2,5 (1,60)ΓΑΛΛΙΑ, Ligue 1 (21.00) Monaco - Toulouse : 1 Draw No Bet (1,22)ΟΛΛΑΝΔΙΑ, Eredivisie (21.45) AZ - Emmen : Goal/Goal (1,52)ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ :ΙΣΠΑΝΙΑ, La Liga Santander (14.00) Levante - Getafe : 2 Draw No Bet (2,02)ΑΓΓΛΙΑ, Premier League (17.00) Crystal Palace - Fulham : Goal/Goal & Over 2,5 (2,08)ΑΓΓΛΙΑ, Championship (17.00) West Bromwich - Middlesbrough : Over 2,5 (2,00)ΟΛΛΑΝΔΙΑ, Eredivisie (19.30) Vitesse - Heerenveen : Over 3,5 (2,10)ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ :ΙΤΑΛΙΑ, Serie A (19.00 Novasports 3 HD) Napoli - Sampdoria : Goal/Goal & Over 2,5 (2,10)** Δείτε πως η Λιντς νίκησε τα "καναρίνια" στο Νόριτς για τον πρώτο γύρο της Τσάμπιονσιπ :