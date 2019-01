Γνώριμα εδάφη, γεμάτα με "παγίδες" για Γιουβέντους, Ρέϊντζερς και Λιόν

προς την επιβλητική κατάκτηση του Ιταλικού πρωταθλήματος κι απόψε παίζει στο Ολύμπικο όπου τα τελευταία χρόνια έχει κατακτήσει κι άλλους τίτλους.Βέβαια τώραΑκόμα πιοο όπου η Αταλάντα στην καλή της μέρα μπορεί να κερδίσει τους πάντες.Η Ρόμα με την ασταθέστατη άμυνά της θεωρείται δύσκολο να μην παίξει ανοιχτά ψάχνοντας την ουσία!Εξίσου δύσκολο θα είναι και για την Ίντερ το παιχνίδι στο Πιεμόντε όπου η Τορίνο θα είναι ένας επικίνδυνος αντίπαλος κόντρα σε ανοιχτές άμυνες.με τους γηπεδούχους ικανούς να "πονέσουν" την νευρική, εκτός έδρας, Αλκμάαρ.ενώ στην Χιρόνα, η Μπαρτσελόνα θέλει μια νίκη με πιο προσεκτική άμυνα έχοντας δεχθεί δύο γκολ από τη συγκεκριμένη ομάδα πριν από λίγα 24ωρα για το Ισπανικό κύπελλο.ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΛΙ :ΟΛΛΑΝΔΙΑ, Eredivisie (15.30 Novasports 4 HD) Feyenoord - Ajax : Goal/Goal (1,35)ΙΣΠΑΝΙΑ, La Liga Santander (17.15) Girona - Barcelona : Under 3,5 (1,53)ΑΓΓΛΙΑ, F.A. Cup (18.00) Crystal Palace - Tottenham : Χ2 (1,35)ΒΕΛΓΙΟ, Jupiler Pro League (19.00) Anderlecht - AS Eupen : 1 (1,42)ΙΤΑΛΙΑ, Serie A (19.00 Novasports 3 HD) Torino - Inter : Goal/Goal (1,65)ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ :ΙΤΑΛΙΑ, Serie A (16.00 Novasports 3 HD) Atalanta - Roma : Over 3,5 (2,10)ΟΛΛΑΝΔΙΑ, Eredivisie (17.45) Heerenveen - AZ : 1 Draw No Bet (2,40)ΓΑΛΛΙΑ, Ligue 1 (18.00) Amiens SC - Lyon : Goal/Goal & Over 2,5 (2,15)ΣΚΩΤΙΑ, Premiership (18.00) Livingston - Rangers : Goal/Goal & Over 2,5 (2,50)ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ :ΙΤΑΛΙΑ, Serie A (21.30 Novasports 3 HD) Lazio - Juventus : Goal/Goal & Over 2,5 (2,25)