Ικανά αουτσάϊντερ στην Σκωτία, υψηλός ανταγωνισμός σε Μιλάνο και Μαδρίτη

παραμένει μια πιο αξιόπιστη ομάδα απέναντι στη Μίλαν.ς.Προβάδισμα λόγω ανωτερότητας έχουν σήμερα, η Χόφενχαϊμ, η Χέρακλες και η Ατλέτικο Μαδρίτης. Ας μην ξεχνάμε πάντως πως η Χετάφε εκτός έδρας μπορεί ευκολότερα να σκοράρει!μιας και η φετινή Γουέστ Μπρομ είναι σε θέση να φανεί ανταγωνιστική!Στην Σκωτία παίρνουμε καλές ιδέες από φιλοξενούμενες ομάδες. Η Κιλμάρνοκ είναι σε φόρμα και πάει αποφασισμένη να διεκδικήσει πράγματα στο Αμπερντίν. Η Σεντ Τζόνστον προέρχεται από ένα σερί εξαιρετικών εμφανίσεων με πολύ καλή άμυνα ενώ βορειότερα η Ρος Κάουντι ναι μεν θέλει και μπορεί να κερδίσει αλλά η Αλόα των τελευταίων εβδομάδων σκοράρει συχνά τόσο εντός όσο κι εκτός έδρας..ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΛΙ :ΓΕΡΜΑΝΙΑ, Bundesliga (16.30) Freiburg - Hoffenheim : 2 Draw No Bet (1,43)ΑΓΓΛΙΑ, Championship (17.00) Norwich City - Sheffield United : Goal/Goal (1,48)ΣΚΩΤΙΑ, Premiership (17.00) Aberdeen - Kilmarnock : Away to score (1,50)ΑΓΓΛΙΑ, League One (17.00) Peterborough - Charlton Athletic : Goal/Goal (1,48)ΟΛΛΑΝΔΙΑ, Eredivisie (19.30) Heracles - PEC Zwolle : Over 2,5 (1,43)IΤΑΛΙΑ, Serie A (21.30 Novasports 1 HD) Milan - Napoli : Goal/Goal (1,60)ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ :ΣΚΩΤΙΑ, Premiership (17.00) Hearts - St. Johnstone : 2 Draw No Bet (2,45)ΑΓΓΛΙΑ, F.A. Cup (17.00) Brighton & Hove - West Bromwich : Goal/Goal & Over 2,5 (2,15)ΙΣΠΑΝΙΑ, La Liga Santander (17.15) Atlético Madrid - Getafe : Goal/Goal (2,20)ΓΑΛΛΙΑ, Ligue 1 (21.00 Novasports 5 HD) Strasbourg - Bordeaux : Over 2,5 (2,05)ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ :ΣΚΩΤΙΑ, Championship (17.00) Ross County - Alloa Athletic :Goal/Goal & Over 2,5 (2,20)**