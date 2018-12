Boxing Day για δυνατές επιθέσεις σε Ιταλία και Ηνωμένο Βασίλειο

Για πρώτη φορά οι Ιταλοί παίζουν ποδόσφαιρο στις γιορτές των Χριστουγέννων κιόπου η Αταλάντα στην καλή της μέρα μπορεί να κάνει ζημιές (!)Στην Μπολόνιαμε τους γηπεδούχους στα όρια ης επιβίωσης, παρότι οι αντίπαλοί τους είναι μια πιο αξιόπιστη ομάδα ενώ. Πιο αμφίρροπα παιχνίδια περιμένουμε στοΒορειότερακαι η ασταθέστατη Ρέϊντζερς υποδέχεται την ικανή για όλα Χιμπέρνιαν...ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΛΙ :ΑΓΓΛΙΑ, Premier League (17.00) Manchester United - Huddersfied Town : Home team Over 1,5 (1,25)ΑΓΓΛΙΑ, League One (17.00) Coventry City - Charlton Athletic : Χ2 (1,35)ΣΚΩΤΙΑ, Premiership (17.00) Rangers - Hibernian : Over 2,5 (1,63)ΑΓΓΛΙΑ, Championship (17.00) West Bromwich - Wigan Athletic : Over 2,5 (1,63)ΙΤΑΛΙΑ, Serie A (19.00 Novasports 1 HD) Roma - Sassuolo : Over 2,5 (1,50)ΒΕΛΓΙΟ, Jupiler Pro League (21.30) Genk - Gent : Goal/Goal (1,52)ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ :ΙΤΑΛΙΑ, Serie A (16.00 Novasports 2 HD) Bologna - Lazio : 1Χ (2,02)ΣΚΩΤΙΑ, Premiership (16.00) Aberdeen - Celtic : Goal/Goal (2,02)ΑΓΓΛΙΑ, Championship (17.00 Novasports 5 HD) Norwich City - Nottingham Forest : Goal/Goal & Over 2,5 (2,15)ΑΓΓΛΙΑ, League Two (17.00) Mansfield Town - Bury : Goal/Goal & Over 2,5 (2,08)ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ :ΙΤΑΛΙΑ, Serie A (16.00 Novasports 1 HD) Atalanta - Juventus : Goal/Goal & Over 2,5 (2,25)