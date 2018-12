Ντέρμπι πολλαπλών προσεγγίσεων σε Λονδίνο κι Εδιμβούργο

Το μεγάλο ντέρμπι του Λονδίνου θα έχει ένταση, ενέργεια και λογικά θα δούμε γκολ και από τις δύο πλευρές.Στην Σκωτία οι δύο ομάδες της Γλασκόβης φλερτάρουν με την κορυφή. Εκεί είναι τώρα ηκι απόψε χρειάζεται ένα ξέσπασμα πέραν των βαθμών της νίκης.μπορεί με τους επιθετικούς της να φύγει με κάτι θετικό από την Βρέμη. Στο ίδιο δόγμα. Εξάλλου εάν δεν πάρει πόντους σε τέτοιες έδρες, που θα το κάνει;για τα κύπελλα Βελγίου κι Ολλανδίας αντίστοιχα.Στοκαλό είναι να αποφύγουμε τα σημεία για τα φαβορί σε ματς όπου μπορούν να κριθούν και στην... παράταση (!)ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΛΙ :ΟΛΛΑΝΔΙΑ, KNVB Beker (20.45) Fortuna Sittard - Cambuur : Over 2,5 (1,42)ΒΕΛΓΙΟ, Cup (21.00) AS Eupen - KV Oostende : Goal/Goal (1,50)ΓΕΡΜΑΝΙΑ, Bundesliga (21.30) Werder Bremen - Hoffenheim : Χ2 (1,30)ΣΚΩΤΙΑ, Premiership (21.45) Celtic - Motherwell : Over 2,5 (1,53)ΓΑΛΛΙΑ, Coupe de la Ligue (22.05) Rennes - Nantes : Χ2 (1,53)ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ :ΒΕΛΓΙΟ,Cup (21.00) Mechelen - Kortrijk : 2 Draw No Bet (2,15)ΓΕΡΜΑΝΙΑ, Bundesliga (21.30) Freiburg - Hannover 96 : Away team to score 1st half (2,10)ΣΚΩΤΙΑ, Premiership (21.45) Hibernian - Rangers : Goal/Goal & Over 2,5 (1,95)ΓΑΛΛΙΑ, Coupe de la Ligue (22.05) Monaco - Lorient : 1 (2,00)ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ :ΑΓΓΛΙΑ, Carabao Cup (21.45 Novasports 1 HD) Arsenal - Tottenham : Goal/Goal & Over 2,5 (1,73)