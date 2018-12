"Παγίδες" για φαβορί στο Ολλανδικό κύπελλο, στο Αμπερντίν και στο Λέστερ

H Μάντσεστερ Σιτι εστιάζει την προσοχή της στο Τσάμπιονς Λιγκ - όπου ακόμα δεν έχει καταφέρει να φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο - αλλά και στο πρωτάθλημα έχοντας την Λίβερπουλ πάνω της (!).! Έμφαση στην τακτική περιμένουμε και από το άλλο ματς της βραδιάς στο Μίντλεσμπρο.Στους εξ αναβολής αγώνες της Γαλλίας και της ΣκωτίαςΗ Μίλαν έχει μια καλή ευκαιρία να αποσπαστεί στην 4η θέση. Θα συναντήσει δυσκολίες στην Μπολόνια καιόπου η Αλκμάαρ και η Τβέντε έχουν τον πρώτο λόγο ενώ οι αντίπαλοί τους, τη διάθεση να διεκδικήσουν την πρόκριση.Η Τσβόλε απέσπασε ισοπαλία 2-2 στο ίδιο γήπεδο για το πρωτάθλημα, ενώ η Βάαλβαϊκ στον προηγούμενο γύρο απέκλεισε την πρωταθλήτρια Αϊτχόφεν νικώντας εκτός έδρας 2-3 !!ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΛΙ :ΓΕΡΜΑΝΙΑ, Bundesliga (19.30) Borussia M'Gladbach - Nürnberg : 1 (1,30)ΓΑΛΛΙΑ, Ligue 1 (20.30) Caen - Toulouse : Χ2 (1,50)ΙΤΑΛΙΑ, Serie A (21.30 Novasports 5 HD) Bologna - Milan : Over 8,5 total corners (1,40)ΟΛΛΑΝΔΙΑ, KNVB Beker (21.45) AZ - PEC Zwolle : Goal/Goal (1,45)ΑΓΓΛΙΑ, Carabao Cup (21.45) Middlesbrough - Burton Albion : Under 3,5 (1,38)ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑΟΛΛΑΝΔΙΑ, KNVB Beker (20.45) Twente - RKC Waalwijk : Χ2 (2,40)ΓΕΡΜΑΝΙΑ, Bundesliga (21.30) Wolfsburg - Stuttgart : Goal/Goal & Over 2,5 (2,10)ΑΓΓΛΙΑ, Carabao Cup (21.45 Novasports 24 HD) Leicester - Manchester City : 2-3 Goal (2,15)ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ :ΣΚΩΤΙΑ, Premiership (21.45) Aberdeen - FC Dundee : Goal/Goal (1,90)