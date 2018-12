Ακλόνητα φαβορί απέναντι σε ικανά αουτσάϊντερ, Γιουβέντους, "Σίτι" και Ίντερ

Μπορεία απέναντι στην Τορίνο,αν λάβουμε υπόψη τον τρόπο παιχνιδιού του θεωρητικού αουτσάϊντερ της αναμέτρησης.Στο άλλο ματς του Ιταλικού πρωταθλήματοςχωρίς αυτό να σημαίνει πως θα είναι εύκολο το έργο της Ίντερ με αντίπαλο την απρόβλεπτη Ουντινέζε.ενώ για την έκπληξη θεωρούμε πιθανό ένα θετικό αποτέλεσμα της Εξέλσιορ στο Αλκμάαρ.Και σ' αυτό το ματςμ αλλά και στο παιχνίδι της δυνατή - εντός έδρας - Σριούσμπερι με την ΠιτέρμποροΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΛΙ :ΑΓΓΛΙΑ, Championship (17.00 Novasports 2HD) Bolton - Leeds United : 2 (1,55)ΣΚΩΤΙΑ, Premiership (17.00) St.Johnstone - Motherwell : 1 Draw No Bet (1,35)ΑΓΓΛΙΑ, League One (17.00) Shrewsbury Town - Peterborough Utd : Goal/Goal (1,60)ΙΤΑΛΙΑ, Serie A (19.00 Novasports 3 HD) Inter - Udinese : Over 2,5 (1,60)ΙΣΠΑΝΙΑ, La Liga Santander (19.30) Real Madrid - Rayo Vallecano : Home Over 2,5 (1,33)ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ :ΓΕΡΜΑΝΙΑ, Bundesliga (16.30) Hoffenheim - Borussia M'Gladbach : 4-6 Goal (2,05)ΑΓΓΛΙΑ, Premier League (14.30) Manchester City - Everton : Goal/Goal & Over 2,5 (1,95)ΕΛΛΑΔΑ, Championship (19.30 Novasports 2HD) Asteras Tripolis - OFI : Goal/Goal (2,10)ΟΛΛΑΝΔΙΑ, Eredivisie (20.45) AZ _ Excelsior : Χ2 (2,60)ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ :ΙΤΑΛΙΑ, Serie A (21.30 Novasports 1HD) Torino - Juventus : Goal/Goal & Over 2,5 (2,65)**