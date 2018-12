Επίδειξη δύναμης σε Πιεμόντε και Αϊντχόφεν

Το ντέρμπι κορυφής στο Ιταλικό πρωτάθλημα φέρνει στα όρια της αμφισβήτησης την κυριαρχία της Γιουβέντους!Στην Ολλανδίακαι αντίδραση από τα αουτσάϊντερ της βραδιάς,κόντρα στην αστάθεια και τις απουσίες της Αλκμάαρ.με έμφαση στο δημιουργικό κομμάτι.έχει προβάδισμα αλλά κι αρκετές απουσίες απέναντι στην απρόβλεπτη ομάδα του ΝτίσελντορφΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΛΙ :ΤΟΥΡΚΙΑ, Süper Lig (19.00) Alanyaspor - Beşiktaş : 2 Draw No Bet (1,27)ΟΛΛΑΝΔΙΑ, Eestre Divisie (21.00) Volendam - Twente : Goal/Goal (1,40)ΒΕΛΓΙΟ, Jupiler Pro League (21.30) Waasland/Beveren - Club Brugge : Away Over 1,5 (1,30)ΣΚΩΤΙΑ, Championship (21.45) Ayr United - Inverness CT : Goal/Goal (1,55)ΑΓΓΛΙΑ, Championship (22.00 Novasports 5 HD) West Bromwich - Aston Villa : Over 2,5 (1,45)ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΛΙ :ΟΛΛΑΝΔΙΑ, Eredivisie (19.30) Fortuna Sittard - AZ : 1 Draw No Bet (2,45)ΓΕΡΜΑΝΙΑ, Bundesliga (21.30) Werder Bremen - Fortuna Düsseldorf : Χ2 (2,12)ΙΤΑΛΙΑ, Serie A (21.30 Novasports 2HD) Juventus - Inter : Goal/Goal & Over 2.5 (2,30)ΙΣΠΑΝΙΑ, La Liga Santander (22.00) Leganés - Getafe : Goal/Goal (2,00)ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ :ΟΛΛΑΝΔΙΑ, Eredivisie (21.45 Novasports 4 HD) PSV - Excelsior : Goal/Goal & Over 2,5 (1,95)**