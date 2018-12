Προκλήσεις σε Τοσκάνη, Σέφιλντ και Λιλ

. Στην Τοσκάνη οι "Βιόλα" θέλουν να αμφισβητήσουν τη φετινή κυριαρχία των πρωταθλητών και το ματς αναμένεται ενδιαφέρον.Σαφές προβάδισμα νίκης έχουνσε ματς του κυπέλλου Αγγλίας, όπως και η Ρεάλ κόντρα στην Βαλένθια η οποία τελευταία δείχνει αρκετά πειθαρχιμένη στα αμυντικά της καθήκοντα.όπου περιμένουμε θράσος από την ΛιντςΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΛΙ :ΓΕΡΜΑΝΙΑ, Bundesliga (16.30) Hannover 96 - Hertha BSC : Goal/Goal (1,48)ΑΓΓΛΙΑ, Championship (17.00) Blackburn Rovers - Sheffield Wednesday : 1 Draw No Bet (1,27)ΣΚΩΤΙΑ, League One (17.00) Arbroath - Stenhousemuir : Over 2,5 (1,40)ΑΓΓΛΙΑ, F.A. Cup (17.00) Peterborough Utd - Bradford City : Home Over 1,5 (1,52)ΟΛΛΑΝΔΙΑ, Eredivisie (20.45) AZ - Willem II : Over 2,5 (1,30)ΒΕΛΓΙΟ, Jupiler Pro League (21.30) Antwerp - Sint-Truiden : 1 (1,57)ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ :ΑΓΓΛΙΑ, Championship (14.30 Novasports 1 HD) Sheffield Utd - Leeds United : Goal/Goal & Over 2,5 (2,05)ΣΚΩΤΙΑ, Premiership (17.00) Kilmarnock - Hibernian : Over 2,5 (2,05)ΓΑΛΛΙΑ, Ligue 1 (18.00 Novasports 4 HD) Lille - Lyon : Goal/Goal & Over 2,5 (1,95)ΙΣΠΑΝΙΑ, La Liga Santander (21.30) Real Madrid - Valencia : 1 & Under 3,5 (2,60)ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ :ΙΤΑΛΙΑ, Serie A (19.00) Fiorentina - Juventus : Goal/Goal (1,85)