Κονσέρτα για "πολυβόλα" σε Ρώμη, Στοκχόλμη και Λονδίνο

Τα δύο μεγάλα ντέρμπι σε Λονδίνο και Ρώμη έχουν ως φαβορί τους φιλοξενούμενους.Σε κάθε περίπτωσηπροκειμένου να πάρουν αυτό που θέλουν.υποδέχεται την μοναδική ομάδα του Ελληνικού πρωταθλήματος η οποία δεν έχει ακόμη ούτε πόντο. Οσε ένα ματς με προβλήματα στο γκολ..Περισσότερη πλοκή περιμένουμε στην Δανία και τη Σουηδία. Εκεί η μάχη της κορυφής ξεκαθαρίζει όπως και η διάθεση των αουτσάϊντερ να φανούν ανταγωνιστικοίΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΛΙ :ΕΛΛΑΔΑ, Championship (19.00) Olympiakos - Apollon : Under 3,5 (1,52)ΔΑΝΙΑ, Alka Superligaen (20.00) Midtjylland - Brøndby : Over 2,5 (1,40)ΣΟΥΗΔΙΑ, Allsvebnskan (20.00 Novasports 4HD) AIK - Malmö FF : Goal/Goal (1,70)ΑΓΓΛΙΑ, Premier League (22.00) Tottenham - Manchester City : Goal/Goal (1,43)ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ :ΙΤΑΛΙΑ, Serie A (21.30 Novasports 3 HD) Lazio - Inter : Goal/Goal & Over 2,5 (1,90)