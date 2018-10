Σαββατοκύριακο με "παγίδες" για τα φαβορί. Σπουδαία ματς σε Ούντινε, Λιλ και Λιντς

Οι ομάδες που προέρχονται από Ευρωπαϊκά ματς συνεχίζουν τις αλλαγές στα αγωνιστικά τους σχήματα.Όπως για παράδειγμαστα γήπεδα της Αγγλίας.μπορεί να φανούν κουρασμένες θέλοντας απλά μια νίκη ουσίας στην παρούσα φάση απέναντι σε ομάδες με αμυντικό δόγμα.ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΛΙ :ΑΓΓΛΙΑ, Championship (14.30 Novasports 1 HD) Leeds United - Brentford : Goal/Goal (1,48)ΓΕΡΜΑΝΙΑ, Bundesliga (16.30) Mainz 05 - Hertha BSC : Χ2 (1,42)ΑΓΓΛΙΑ, League Two (17.00) Yeovil Town - Exeter City : Χ2 (1,32)ΣΚΩΤΙΑ, Championship (17.00) Ayr United - Dundee United : Goal/Goal (1,55)ΒΕΛΓΙΟ, Jupiler Pro League (19.00) AS Eupen - Antwerp : 2 Draw No Bet (1,40)ΑΓΓΛΙΑ, Premier League (19.30) Manchester United - Newcastle Utd : 1 (1,40)ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑΑΓΓΛΙΑ, League One (17.00) Luton Town - Scunhtorpe Utd : Χ2 (2,03)ΓΑΛΛΙΑ, Ligue 1 (18.00 Novasports 5 HD) Lille - Saint-Étienne : Goal/Goal & Over 2,5 (2,25)ΙΣΠΑΝΙΑ, La Liga Santander (19.30) Deportivo Alavés - Real Madrid : 2-3 Goal (2,15)ΟΛΛΑΝΔΙΑ, Eredivisie (20.45 Novasports 5 HD) PSV - VVV : 2 (+2 HC) (2,25)ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟΙΤΑΛΙΑ, Serie A (Novasports 5 HD) Udinese - Juventus : Goal/Goal (1,85)