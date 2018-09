Οι λεπτομέρειες δίνουν προβάδισμα στα ντέρμπι της Ιταλίας, της Ισπανίας και της Αγγλίας

Είναι ακόμα πολύ νωρίς για συμπεράσματα όμως ορισμένα στοιχεία μας δίνουν καλές ιδέες στα ντέρμπι της Ρώμης, στο Τορίνο, το Λονδίνο και τη Μαδρίτη.Εκεί η Ρεάλ δείχνει πιο σταθερή ομάδα από την Ατλέτικο. Η Λίβερπουλ με τις συνεχόμενες νίκες στην Premier League μπορεί να απαντήσει στην ήττα της από την Τσέλσι προ ημερών για το Λιγκ Καπ.Στην Αιώνια Πόλη η Ρόμα παρά τις αμυντικές της αδυναμίες έχει το κάτι παραπάνω από την Λάτσιο αρκεί να μην εκτεθεί από τον Ιμόμπιλε (!). Βορειότερα η ασταμάτητη Γιουβέντους υποδέχεται την μόνη ομάδα η οποία τακτικά μπορεί να την κοντράρει και ίσως να την αιφνιδιάσει.Προβάδισμα έχουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Χιμπέρνιαν και η Νόριτς αλλά μάλλον θα χρειαστούν κάτι παραπάνω από ένα γκολ. Ακόμα πιο ισορροπημένα τα ματς της Πορτ Βέϊλ με την φορμαρισμένη Έξετερ και το ντέρμπι της League One ανάμεσα στην Πίτερμπορο και την ικανή για όλα ΜπλάκπουλΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΛΙΙΤΑΛΙΑ, serie A (16.00 Novasports 1 HD) Roma - Lazio : Over 2,5 (1,45)ΑΓΓΛΙΑ, Champiοship (17.00) Norwich City - Wigan Athletic : Goal/Goal (1,52)ΣΚΩΤΙΑ, Premiership (17.00) St. Mirren - Hibernian : 2 (1,50)ΑΓΓΛΙΑ, Premier League (19.30) Chelsea - Liverpool : Χ2 (1,38)ΙΣΠΑΝΙΑ, La Liga Santander (21.45) Real Madrid - Atlético Madrid : 1Χ (1,25)ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑΑΓΓΛΙΑ, League Two (17.00) Port Vale - Exeter City : Goal/Goal HT (3,35)ΙΤΑΛΙΑ, Serie A (19.00 Novasports 3 HD) Juventus - Napoli : Over 1,5 HT (2,40)ΟΛΛΑΝΔΙΑ, Eredivisie (19.30) Heerenveen - ADO Den Haag : 2 Draw No Bet (1,45)ΓΑΛΛΙΑ, Ligue 1 (21.00 Novasports 3 HD) Lyon - Nantes : Goal/Goal & Over 2,5 (2,35)ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟΑΓΓΛΙΑ, League One (17.00) Peterborough Utd - Blackpool : Goal/Goal & Over 2,5 (1,88)