Οι λεπτομέρειες δίνουν προβάδισμα στα ντέρμπι της Ιταλίας, της Ισπανίας και της Αγγλίας

Είναι ακόμα πολύ νωρίς για συμπεράσματα όμως ορισμένα στοιχεία μας δίνουν καλές ιδέες στα ντέρμπι της Ρώμης, στο Τορίνο, το Λονδίνο και τη Μαδρίτη.Στην Αιώνια Πόλη(!).Βορειότερα η ασταμάτητη Γιουβέντους υποδέχεται την μόνη ομάδα η οποία τακτικά μπορεί να την κοντράρει και ίσως να την αιφνιδιάσει.αλλά μάλλον θα χρειαστούν κάτι παραπάνω από ένα γκολ.ΑκόμαΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΛΙΙΤΑΛΙΑ, serie A (16.00 Novasports 1 HD) Roma - Lazio : Over 2,5 (1,45)ΑΓΓΛΙΑ, Champiοship (17.00) Norwich City - Wigan Athletic : Goal/Goal (1,52)ΣΚΩΤΙΑ, Premiership (17.00) St. Mirren - Hibernian : 2 (1,50)ΑΓΓΛΙΑ, Premier League (19.30) Chelsea - Liverpool : Χ2 (1,38)ΙΣΠΑΝΙΑ, La Liga Santander (21.45) Real Madrid - Atlético Madrid : 1Χ (1,25)ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑΑΓΓΛΙΑ, League Two (17.00) Port Vale - Exeter City : Goal/Goal HT (3,35)ΙΤΑΛΙΑ, Serie A (19.00 Novasports 3 HD) Juventus - Napoli : Over 1,5 HT (2,40)ΟΛΛΑΝΔΙΑ, Eredivisie (19.30) Heerenveen - ADO Den Haag : 2 Draw No Bet (1,45)ΓΑΛΛΙΑ, Ligue 1 (21.00 Novasports 3 HD) Lyon - Nantes : Goal/Goal & Over 2,5 (2,35)ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟΑΓΓΛΙΑ, League One (17.00) Peterborough Utd - Blackpool : Goal/Goal & Over 2,5 (1,88)