Πάθος και πίεση στα ματς του Μάντσεστερ και του Μιλάνου

Το Αγγλικό Λιγκ Καπ μας δίνει καλές ιδέες απόψε έχοντας υπόψη πως πολλές ομάδες ανώτερων κατηγοριών κάνουν αρκετές αλλαγές. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει πως κάπου δεν υπάρχει κίνητρο.Μικρό προβάδισμα έχουν η Ναντ και η αναγκασμένη να σοβαρευτεί Σάλκε στη Γερμανία.ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΛΙ :ΓΕΡΜΑΝΙΑ, Bundesliga (19.30) Werder Bremen - Hertha BSC : Goal/Goal (1,57)ΓΑΛΛΙΑ, Ligue 1 (20.00) Nantes - Nice : 1Χ (1,32)ΓΕΡΜΑΝΙΑ, Bundesliga (21.30) Freiburg - Schalke 04 : Χ2 (1,30)ΑΓΓΛΙΑ, Carabao Cup (21.45) Millwall - Fulham : Goal/Goal (1,52)ΙΤΑΛΙΑ, Seri A (22.00 Novasports 2 HD) Inter - Fiorentina : Home team Over 1,5 (1,57)ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ :ΙΤΑΛΙΑ, Seri A (22.00 Novasports 2 HD) Inter - Fiorentina : Goal/Goal & Over 2,5 (2,02)ΙΣΠΑΝΙΑ,. La Liga Santander (23.00) Atlético Madrid - Huesca : Goal/Goal (2,20)ΑΓΓΛΙΑ, Carabao Cup (22.00 Novasports 3 HD) Manchester Utd - Derby County : Goal/Goal & Over 2,5 (2,25)ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ :ΑΓΓΛΙΑ, Carabao Cup (21.45) Blackpool - Q.P.R. : 1 Draw No Bet (2,00)**