Οριακές ποδοσφαιρικές "διαπραγματεύσεις" στην Αγγλία. Απειλούν τα αουτσάϊντερ σε Νάπολι και Μιλάνο

Το ντέρμπι της Τότεναμ κόντρα στη Λίβερπουλ μπορεί και να αφορά δύο δυνατά αουτσάιντερ για τον φετινό τίτλο στην Αγγλία.απέναντι στην απρόβλεπτη Μίλγουολ ενώ στην Γλασκόβηέχοντας δοκιμασία σε λίγα 24ωρα με την Βιγιαρεάλ στους ομίλους του Γιουρόπα Λιγκ!Οι "πόμπεϊς" είναι σταθερή ως αξία στα εκτός έδρας ματς. Ας το έχουμε υπόψη.σε ένα ντέρμπι της Σκωτσέζικης Τσάμπιονσιπ.Στο ΜΙλάνοΚάτι ανάλογο ισχύει και για το ματς στο Σαν Πάολο όπουΣύστημα παρόλι :ΑΓΓΛΙΑ, Premier League (14.30) Tottenham - Liverpool : 1Χ (1,57)ΙΤΑΛΙΑ, Serie A (16.00 Novasports 2 HD) Inter - Parma : Over 2,5 (1,45)ΑΓΓΛΙΑ, Championship (17.00) Millwall - Leeds United : Goal/Goal (1,62)ΣΚΩΤΙΑ, Premiership (17.00) Rangers - Dundee FC : Under 3,5 (1,50)ΒΕΛΓΙΟ, Jupiler Pro League (19.00) Standard Liège - Sp. Charleroi : 1 (1,50)Σύστημα με ζητούμενα :ΙΤΑΛΙΑ, Serie A (16.00 Novasports 3 HD) Napoli - Fiorentina : Goal/Goal HT (2,85)ΣΚΩΤΙΑ, Championship (17.00) Queen of the South - Ross County : Over 3,5 (2,45)ΙΣΠΑΝΙΑ, La Liga Santander (19.30) Valencia - Real Betis : Under 2,5 (2,05)Μονο σημείο :ΑΓΓΛΙΑ, League One (17.00) Peterborough Utd - Portsmouth : Goal/Goal & Over 2,5 (1,90)