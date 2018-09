Με το κάτι παραπάνω παίζουν απόψε Ίντερ, Σταντάρ Λιέγης και Ντέρμπι Κάουντι

Το Ηνωμένο Βασίλειο μας δίνει και πάλι καλές ιδέες κυρίως από τις χαμηλές κατηγορίες της Αγγλίας και της Σκωτίας.Λαμβάνουμε υπόψηενώ δυσκολεύεται αρκετά η Νοτς Κάουντι που με την άμυνά της σε τέτοια κατάσταση δεν μπορεί να αναπνεύσει!. Αξίζει το ρίσκο υπέρ της Φορτούνα Σιτάρντ και το ποντάρισμα στην παραγωγικότητα του ματς στο Βίγκο!-ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΛΙΑΓΓΛΙΑ, Championship (17.00) Hull City - Derby County : Χ2 (1,40)ΣΚΩΤΙΑ, Championship (17.00) Alloa Athletic - Dundee Utd : 2 DNB (1,25)ΑΓΓΛΙΑ, League One (17.00) Sunderland - Oxford Utd : Over 2,5 (1,55)ΓΑΛΛΙΑ, Ligue 1 (18.00 Novasports 1 HD) Nîmes - P.S.G : 2 & Over 2,5 (1,43)Jupiler Pro League (19.00) AS Eupen - Standard Liège : Away team Over 1,5 (1,45)ΙΤΑΛΙΑ, Serie A (19.00 Novasports 2 HD) Bologna - Inter : 2 (1,50)ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑΣΚΩΤΙΑ, Championship (17.00) Alloa Athletic - Dundee Utd : Goal/Goal & Over 2,5 (2,00)ΑΓΓΛΙΑ, League One (17.00) Sunderland - Oxford Utd : 1 & Over 2.5 (2,15)ΙΣΠΑΝΙΑ, La Liga Santander (19.30) Celta de Vigo - Atlético Madrid : Goal/Goal & Over 2,5 (2,50)ΟΛΛΑΝΔΙΑ, Eredivisie (21.45) Fortuna Sittard - Utrecht : 1 Draw No Bet (2,45)ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟΑΓΓΛΙΑ, League Two (17.00) Notts County - Forest Green Rovers : Goal/Goal & Over 2,5 (2,05)