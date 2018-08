Επιθετικός οίστρος στην Ιταλία, προκαλούν σε δύσκολους ρόλους Σεντ Τρούιντεν και Έξετερ

Όσο υπάρχουν ενδιάμεσα τα προκριματικά των Ευρωπαϊκών διοργανώσεων παραμένουμε πάντα επιφυλακτικοί σε ότι έχει να κάνει με την συμπεριφορά και την λογική που έχουν οι ομάδες που μετέχουν σ' αυτά!".. Η ΑΕΚ κι ο ΠΑΟΚ έχουν μπροστά τους διεθνείς προκλήσεις ενώ προτιμότερο είναι να δούμε τα καλά ματς του Ιταλικού πρωταθλήματος ανάμεσα σε παραγωγικές ομάδες με εξαιρετικούς επιθετικούς!κόντρα σε έναν αντίπαλο ο οποίος προέρχεται από τέσσερις ισοπαλίες στο ξεκίνημα του Βελγικού πρωταθλήμαος!ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΛΙ :ΓΕΡΜΑΝΙΑ, Bundesliga (16.30) Wolfsburg - Schalke 04 : Χ2 (1,38)AΓΓΛΙΑ, Championship (17.00 Novasports 4 HD) Norwich City - Leeds United : Over 2,5 (1,53)ΣΚΩΤΙΑ, Premiership (17.00) Hibernian - Aberdeen : 1Χ (1,30)ΑΓΓΛΙΑ, League One (17.00) Plymouth Argyle - Peterborough Utd : Goal/Goal (1,52)ΙΤΑΛΙΑ, Serie A (21.30 Novasports 3 HD) Napoli - Milan : Goal/Goal (1,55)ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑΣΚΩΤΙΑ, Championship (17.00) Ayr United - Dunfermline Athletic : Goal/Goal & Over 2,5 (2,02)ΑΓΓΛΙΑ, League Two (17.00) Milton Keynes Dons - Exeter City : 2 Draw No Bet (2,40)ΙΤΑΛΙΑ, Serie A (19.00 Novasports 3 HD) Juventus - Lazio : Goal/Goal & Over 2,5 (2,15)ΒΕΛΓΙΟ, Jupiler Pro League (19.00) Standard Liège - Sint Truiden : Χ2 (2,40)ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ :ΑΓΓΛΙΑ, Championship (17.00) Derby County - Preston North End : Over 2,5 (2,00)