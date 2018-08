Προβάδισμα στα σημεία για Νάπολι, Τσέλσι και Σταντάρ Λιέγης. Γκολ σε Λιντς, Έξετερ

Όσες ομάδες μετέχουν στα Play-Off των Ευρωπαϊκών διοργανώσεων θα έχουν κι άλλα πράγματα να σκέφτονται αυτό το Σαββατοκύριακο πέραν των άμεσων αγωνιστικών τους υποχρεώσεων.Μικρό προβάδισμα έχουν ηστο Ολύμπικο, η, ηκόντρα σε μια Άρσεναλ που δεν πείθει, ηστο Σκωτσέζικο Λιγκ καπ και ηστην έδρα της νευρικής, για την ώρα, Κόβεντρι.όπου η τοπική Γιουνάϊτεντ είναι σε εξαιρετική κατάσταση όμως απέναντί της βρίσκεται μια Ρόδεραμ ικανή να "τιμωρήσει" τις όποιες ατέλειες.ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΛΙ :ΑΓΓΛΙΑ, Championshp (17.00) Coventry City - Plymoyth Argyle : X2 (1,55)ΣΚΩΤΙΑ, League Cup (17.00) Dunfermline Athletic - Hearts : Goal/Goal (1,68)ΒΕΛΓΙΟ, Jupiler Pro League (19.00) Lokeren - Standard Liège : 2 DNB (1,27)ΑΓΓΛΙΑ, Premier League (19.30) Chelsea - Arsenal : 1 Draw No Bet (1,27)ΓΑΛΛΙΑ, Ligue 1 (21.00) Caen - Nice : 1Χ (1,32)ΙΤΑΛΙΑ, Serie A (21.30 Novasports 2 HD) Lazio - Napoli : Χ2 (1,38)ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ :ΑΓΓΛΙΑ, League Two (17.00) Exeter City - Newport County : Goal/Goal & Over 2,5 (2,20)ΣΚΩΤΙΑ, League Cup (17.00) Queen of South - St. Johnstone : 2 (2,10)ΟΛΛΑΝΔΙΑ, Eredivisie (19.30 Novasports 4 HD) VVV - Ajax : Over 1,5 HT (1,95)ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ, NOS Liga (21.00) Boavista - Benfica : 2 HT/FT (2,20)ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ :ΑΓΓΛΙΑ, Championshp (17.00) Leeds United - Rotherham Utd : Goal/Goal & Over 2,5 (1,85)