Ισχυρά φαβορί αλλά και ικανά αουτσάϊντερ σε εποχές ποδοσφαιρικής εγκράτειας

Τα πρώτα παιχνίδια σε αυτή την προκριματική φάση του Γιουρόπα Λιγκ είναι λογικό να είναι λιγότερο παραγωγικά από αυτά της ερχόμενης εβδομάδας. Πιο επιφυλακτικές οι ομάδες, όμως και πιο έτοιμες στο ξεκίνημα των περισσότερων Ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων.με τιμές υπέρ της Τουρκικής ομάδας ιδιαίτερα ελκυστικές αν θυμηθούμε το πόσο δυσκολεύτηκε η αντίπαλός της να αποκλείσει την Αμπερντίν στην προηγούμενη φάση.ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΛΙΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ (19.00) Alashkert - CFR Cluj : Under 2,5 (1,48)ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ (20.00) Trenčín - Feyenoord : Over 2,5 (1,53)ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ (21.00 Novasports 2 HD) Olympiakos - Luzern : Under 3,5 (1,27)ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ (21.00) Vitesse - Basel : 1Χ (1,48)ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ (21.00) Ι.Başakşehir - Burnley : 1 DNB (1,33)ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ (21.45) Hibernian - Molde : 1 DNB (1,30)ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ :ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ (20.00) Mariupol - Bordeaux : Goal/Goal (2,00)ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ (21.00) Ι.Başakşehir - Burnley : Home Over 1,5 (2,10)ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ (21.45) The New Saints - Midtjulland : 1 (+1 HC) (3,20)ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ :ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ (20.00) Sturm Graz - AEK Larnaca : Goal/Goal (1,78)