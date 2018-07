Το προβάδισμα του ΠΑΟΚ και η αξία του εκτός έδρας γκολ σε Εδιμβούργο, Ζάγκρεμπ

Μπορεί να μην είναι ακόμα στο καλύτερο επίπεδο ετοιμότητας, κι αυτό είναι λογικό τέτοια εποχή, όμως(;) και νευρική - όπως έχει δείξει στα τελευταία επίσημα και φιλικά παιχνίδια της -. Δύσκολα όμως να αποφύγουν την ήττα στην Τούμπα.Ακόμα πιοΔύσκολο το φιλικό ματς με την Αϊντχόφεν, όμωςΣύμφωνα μ' αυτό οη οποία στον προηγούμενο γύρο απέκλεισε - αιφνιδιάζοντας είναι αλήθεια - τον ΑΠΟΕΛ.Αυτό θα προσπαθήσει να κάνει και. Παίζει επιθετικά και στα δύσκολα εκτός έδρας παιχνίδια της! Η λογική λέει πως θα το κάνει και τώρα!.Καλές τιμές παίρνουμε επίσης από το ενδεχόμενοαπό την Κάουντενμπιθ.ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΛΙ :ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ (17.00) Astana - Midtjylland : 1 Draw No Bet (1,33)21ΔΙΕΘΝΗΣ ΦΙΛΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ (20.00 Novasports 1 HD) PSV - Olympiakos : Goal/Goal (1,50)ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ (20.30) PAOK - Basel : 1 Draw No Bet (1,25)ΣΚΩΤΙΑ, ΛΙΓΚ ΚΑΠ (21.45) Inverness CT - Raith Rovers : Over 2,5 (1,43)ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ :ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ (20.30 Novasports 2 HD) PAOK - Basel : Goal/Goal & Over 2,5 (2,45)ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ (21.30) Crvena Zvezda - Sūduva : Under 2,5 (2,00)ΣΚΩΤΙΑ. ΛΙΓΚ ΚΑΠ (21.45) Hearts - Cowdenbeath : Goal/Goal (2,15)ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ :ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ (21.00) Dinamo Zagreb - Hapoel Be'er Seva : Goal/Goal (1,82)