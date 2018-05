Αίσθηση του γκολ στους Βρετανικούς τελικούς και τη Γαλλία (video)

Ο τελικός του κυπέλλου Αγγλίας,είναι ηνα πάρουν κάτι φέτος έχοντας μείνει εκτός διεκδίκησης εγχώριου τίτλου από νωρίς.Έχουν καλούς επιθετικούς και θα το προσπαθήσουν. Ακόμα και τοείναι μια καλή περίπτωση.Στοθέλει τη νίκη για να ελπίζει σε ένα θαύμα για την 2η θέση ενώ η Νις παίζοντας πιο ελεύθερα γίνεται ακόμα πιο επικίνδυνη.τα έχοντας κούραση από τον Ευρωπαϊκό τελικό μεσοβδόμαδα ενώ ηδύσκολα θα ξεφύγει από την προσεγμένη αμυντική της τακτική.ενώ ας είμαστε προσεκτικοί με αυτή τη Λεβάντε των τελευταίων αγωνιστικών η οποία είναι αουτσάϊντερ στο Βίγκο όπου πάντως θα παίξει με ενθουσιασμό.ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΛΙ :ΣΚΩΤΙΑ, F.A. Cup (17.00) Celtic - Motherwell : Over 2,5 (1,48)ΟΛΛΑΝΔΙΑ, Eredivisie (21,45) Utrecht - Vitesse : Goal/Goal (1,50)ΕΛΒΕΤΙΑ, Raiffeisen Super league (20.00) Basel - Luzern : Goal/Goal (1,37)ΒΕΛΓΙΟ, Jupiler Pro Leage, Play-Off's (21.00) KV Oostende - Antwerp : Over 2,5 (1,45)ΓΑΛΛΙΑ, Ligue 1 (22.00 Novasports 4 HD) Lyon - Nice : Goal/Goal (1,45)ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ :ΙΣΠΑΝΙΑ, La Liga Santander (14.00 Celta de Vigo - Levante : Away team Over 1,5 (2,25)ΤΟΥΡΚΙΑ, Süper Lig (19.00) Fenerbahçe - Konyaspor : Over 1,5 HT (1,90)ΓΑΛΛΙΑ, Ligue 1 (22.00 Novasportsstories) O.Marseille - Amiens SC : 2-3 Goals (2,05)ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ :ΑΓΓΛΙΑ, F.A. Cup (19.15 Novasports 3 HD) Chelsea - Manchester United : Goal/Goal (1,70)** Πάρτε μια γεύση από τελικούς των περασμένων χρόνων όπου πρωταγωνιστούσαν η Γιουνάϊτεντ και η Τσέλσι